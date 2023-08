Las principales diferencias entre iPhone XR y iPhone 11, por Apple Adictos

En los últimos años, una de las marcas de smartphones que más ventas ha tenido en todo el mundo ha sido Apple. Esta marca ha establecido una sólida reputación en términos de calidad y confiabilidad, ofreciendo modelos con diseños elegantes, una construcción robusta y durabilidad garantizada.

La marca iPhone se ha asociado con prestigio, estatus y calidad, lo que ha generado una lealtad de marca considerable entre los consumidores. Por ello, muchas personas se deciden por comprar estos smartphones para mantenerse al día con las últimas tendencias y ser parte de la comunidad de usuarios de Apple. No obstante, el catálogo de iPhone es muy amplio y se debe saber cuál escoger y por qué. En este sentido, son muchas las personas que se preguntan cuáles son las diferencias entre iPhone XR y iPhone 11.

¿Qué diferencias tienen el iPhone XR y el iPhone 11? El iPhone XR, lanzado en 2018, y el iPhone 11, lanzado en 2019, son dos modelos que, a pesar del poco tiempo que los separan su salida al mercado, cuentan con algunas diferencias clave.

En cuanto a la pantalla, tanto el iPhone XR como el iPhone 11 cuentan con una pantalla LCD de 6.1 pulgadas con una resolución de 1792x828 píxeles. No obstante, la diferencia está en la tecnología de pantalla utilizada. El iPhone XR tiene una pantalla Liquid Retinga HD, mientras que el iPhone 11 tiene la misma pantalla con tecnología True Tone y una mayor calidad de color.

Más allá de la pantalla, uno de los aspectos más importantes, y al cual los usuarios prestan mucha importancia es la cámara. El iPhone XR tiene una cámara trasera de 12 megapíxeles con una apertura f/1.8, estabilización óptica de imagen y capacidad de grabación de vídeo de 4K. En cuanto al iPhone 11, tiene una cámara dual de 12 megapíxeles, con una lente gran angular con apertura f/1.8 y una lente ultra gran angular con apertura f/2.4. Además, este último modelo ya cuenta con el modo noche y la opción de grabación de vídeo a cámara lenta.

Dejando de lado los aspectos físicos de los smartphones, ambos modelos tienen el chip A12 Bionic de Apple, el cual ofrece un potente y eficiente rendimiento en el consumo de energía. No obstante, el iPhone 11 ya cuenta con la actualización del chip A13 Bionic, por lo que su rendimiento será más rapido y tendrá una capacidad de procesamiento mayor.

Otro factor a tener en cuenta a la hora de decidirse por uno de los dos modelos es la resistencia al agua de cada uno de ellos. El iPhone XR tiene una clasificación de resistencia al agua IP67, es decir, puede resistir una profundidad de hasta 1 metro durante 30 minutos máximo. En cuanto al iPhone 11, su resistencia es de IP68, pudiendo aguantar hasta 2 metros durante un máximo de 30 minutos.

