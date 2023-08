Formación completa para especialistas de cine en In Extremis Film Services

In Extremis Film Services es una empresa en Barcelona dedicada al área de efectos especiales y especialistas de cine en la capital de Cataluña. El personal experto de la firma trabaja a diario para ofrecer soluciones innovadoras a la industria cinematográfica y lograr escenas de acción destacadas.

Con más de una década de experiencia, esta compañía está capacitada para llevar a la pantalla cualquier representación con altos estándares de calidad. Gracias a su trayectoria, han desarrollado un programa académico exigente para formar nuevos talentos en el campo de Especialista de Cine, una área altamente demandada.

La escuela para especialistas de cine El fundador y CEO de In Extremis Film Services, Lluís Rivera, manifiesta que la formación para especialista de cine es más que un programa emocionante. Esta oferta académica contempla los cursos de Stunt Master y Stunt Foundation, que están diseñados para enseñar a desarrollar acciones "inimaginables". Lo más importante es que se adiestra para desempeñar estas funciones de manera organizada y segura.

Rivera recordó que el stunt master es el encargado de coordinar, ensayar y planificar con el equipo técnico los efectos especiales y las escenas peligrosas. Añadió que en una película esta función implica una altísima responsabilidad, por lo que los estudios cinematográficos y las productoras exigen siempre personal altamente cualificado.

En el caso del stunt foundation, quien desempeña esta función debe desarrollar la interpretación de escenas. También debe brindar orientación laboral sobre el uso de herramientas necesarias para secuencias de acción e implantar mecanismos de seguridad para todo el personal involucrado. Estos profesionales deben contar con las capacidades motrices para la ejecución de escenas de riesgo.

La preparación con las mejores herramientas Lluis Rivera asevera que la preparación como especialista de cine requiere no solo de un programa completo e integral para la formación de los alumnos. Debido a lo exigente y delicada de sus funciones, los estudiantes también deben tener a mano las mejores herramientas para un aprendizaje de primer orden.

Debido a esa razón, los cursos son dictados por un plantel docente conformado por especialistas de cine de comprobada trayectoria en la industria. El CEO de la compañía agrega que también tienen las mejores instalaciones del mundo para que la enseñanza tenga una alta carga de contenido práctico. De hecho, son las mismas locaciones usadas en la realización de las escenas de acción para las películas comerciales.

Un talento reconocido en varias oportunidades El personal de In Extremis Film Services ha participado en numerosas producciones nacionales e internacionales. Títulos como XXX Reactivado, Lo Imposible, Contratiempo o la serie Feria para la plataforma Netflix forman parte de su portafolio. El talento de su equipo ha sido reconocido con 4 premios Gaudi y 2 galardones Goya.