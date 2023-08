Obtener subvenciones para camas elevables en Bed Lifter

El Gobierno Balear a principios de año dispuso otorgar tres millones de euros para instalar cerca de 25.000 camas elevables en establecimientos hoteleros de 4 y 5 estrellas de las Islas Baleares, a partir de nuevas reformas que la Ley de Turismo introdujo para mejorar las condiciones laborales y reducir los accidentes de los trabajadores.

En tal sentido, los operadores del sector turístico que busquen acogerse a la normativa vigente tienen la posibilidad de recibir subvenciones para camas elevables mediante la Comunidad Autónoma.

Proteger a los trabajadores hoteleros En febrero del 2022, el Gobierno Balear aprobó un decreto por el cual se modificó la Ley de Turismo de Baleares, estableciendo una sanción económica (500 euros por cada cama no instalada) para los hoteles de alta categoría que incumplan el plazo de 6 años para sustituir las camas convencionales (excepto los supletorios) por otras con dispositivos de elevación, mecánicos o eléctricos.

El objetivo de esta medida fue el de facilitar la labor colectiva de los trabajadores, que es uno de los segmentos turísticos más afectado por la siniestralidad laboral.

En este marco, un estudio elaborado por la hotelera Melià reforzó la postura legislativa al afirmar que uno de los principales inconvenientes de los trabajadores se producía en sus espaldas con el sobreesfuerzo de retirar la cama de la pared y mover el colchón de un elevado peso.

Hoy en día, la comunidad autónoma ofrece una línea de subvenciones orientadas a la compra de camas elevables y mecanismos que pueden accionarse mecánicamente o eléctricamente, tanto para la modernización e innovación en la higiene como para la limpieza en los hospedajes turísticos de las islas. La disposición gira en torno al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es financiado por la Unión Europea Next Generation.

