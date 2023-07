Dos nuevos locales engrosan la lista de discotecas VIP de Madrid

La capital del país está de enhorabuena. La que, hasta ahora, era el patito feo de las ciudades españolas, en lo que a ocio nocturno se refiere, está cogiendo impulso. La mejor prueba de ello es la apertura de dos nuevas discotecas VIP en Madrid. Con la llegada de Vandido y Fitz Club, se consolida la apertura económica de la ciudad y su crecimiento en el sector HORECA.

Fitz Club Madrid comienza una nueva era para la capital Es en la icónica sala Heineken donde se abre paso a un nuevo ciclo en la noche madrileña. Tras casi 20 años de música y conciertos en directo de todo tipo, este mítico local echa el cierre. Sin embargo, no hay que dejarse llevar por la nostalgia, sino todo lo contrario, pues se trata del nacimiento de una era. En su lugar, surge un novedoso concepto de discoteca cuyo objetivo es llevar el lujo y la sofisticación a otro nivel.

Se trata de Fitz Club Madrid, un lugar que se inspira en los locos años 20 y el mundo de fantasía creado por el escritor estadounidense F. Scott Fitzgerald en novelas como El Gran Gatsby. El club conjuga con maestría diversos factores para ofrecer experiencias inmersivas y multisensoriales.

Una de las claves al respecto es, sin duda, el espacio. Son dos plantas con diversas salas, algunas de ellas VIP, y terraza exterior, donde la iluminación y la tecnología tienen un papel protagónico. Las formas orgánicas, las texturas naturales y una cuidada vegetación terminan de componer la estampa de este local. Como se ha dicho, pura elegancia de los años 20, pero actualizada y traída al presente con muchísimo acierto para rendir homenaje al mejor cronista de la época.

Otro de los aspectos más originales que presenta es su selección de bebidas, donde el champagne es el rey absoluto. Y no cualquier champán, sino Dom Pérignon.

En cuanto a la música, la esencia de la sala Heineken sigue presente. Y es que, Fitz Club apuesta por los conciertos y la música en vivo. De hecho, la inauguración del local ha corrido a cargo de los DJ Marco Carola y Loco Dice. Con estos datos, está claro que Fitz Club replica fielmente el espíritu de las fiestas de Gatsby, haciendo creer al público que todo puede ocurrir.

Vandido, la discoteca que conquista a influencers Otro de los nuevos locales que están causando sensación es la discoteca Vandido Madrid. Se inauguró a finales de 2022 y, desde entonces, es uno de los lugares preferidos entre la gente con ganas de pasárselo bien. Y, entre ellos, reconocidas celebrities del mundo de la música y el cine.

Aunque parezca increíble, en menos de un año, los dueños han conseguido transformar lo que antes era un parking en un oasis del entretenimiento y la diversión. Las columnas de hormigón y las plazas de aparcamiento han dejado paso a un mundo de fantasía retro. Con reminiscencias ochenteras, Vandido aboga por el uso de las nuevas tecnologías y una espléndida iluminación con la que crear un ambiente íntimo y lleno de exclusividad.

El espacio se compone de una amplia pista de baile que se encuentra rodeada por los balcones de los reservados. Pero no acaba ahí. Sin duda, una de las cosas que más llaman la atención de este club es la existencia de una pequeña sala secreta. Conocida como la Golden Room, se trata de un espacio muy especial. Aunque normalmente cualquiera puede acceder, a veces se limita la entrada a unos pocos privilegiados. Los que lo deseen pueden cerrarla para ellos mismos y limitar el acceso. En su interior se pueden encontrar sofás, mesas, una barra y un DJ de música electrónica. ¿Lo mejor? Que ninguna persona que se encuentra en la pista central puede ver lo que ocurre detrás de este umbral.

Así las cosas, no es de extrañar que en tan poco tiempo haya ocupado un lugar muy especial en la escena del ocio madrileño.

¿Quién está detrás de las nuevas discotecas VIP de Madrid? La revitalización de la noche madrileña es debida ni más ni menos que a los hermanos Miguel y Fernando Nicolás González. Ellos, junto a varios socios, como el empresario Francisco López Hermida y el Grupo Sounds, liderado por Alberto Hidalgo, han iniciado esta empresa. El objetivo está más que claro: traer la auténtica fiesta ibicenca a la capital del país.

Para ello, han comenzado lo que denominan como el proyecto de KING SOUNDS SL. Se trata de un concepto que surgió tras la pandemia. En una época de incertidumbre, en especial para el sector HORECA, ellos tenían claro que querían crear una propuesta de ocio diversa para la capital del país. De esa idea nacieron tres clubs bien diferenciados: Fitz Club, Vandido y Bond, que completa el trío.

En cada uno de estos espacios no se deja ningún factor al azar. Desde el interiorismo, la iluminación, el sonido, las bebidas y la selección musical están pensados para atraer a un tipo de público muy concreto. Así, no resulta difícil que cada persona encuentre un aspecto que ame de cada uno de estos clubs. De ahí el éxito que se vislumbra en cada local.

Desde luego que Fitz Club y Vandido no están solos, sino que se unen a los grandes locales top de siempre que ostenta la ciudad. Es el caso de la discoteca Kapital de Madrid, Teatro Barceló, Opium Madrid y Oh My Club. Con esta interesante gama de posibilidades, está más que claro que Madrid no tiene nada que envidiar a otras ciudades del país. ¡Dar rienda suelta a los deseos e instintos que despierta la noche nunca había sido tan fácil!

Las nuevas discotecas VIP de Madrid han llegado para traer todo el sabor y la diversión de las noches ibicencas. La capital española se prepara así para la temporada estival y promete dar mucho de lo que hablar. ¡Solo resta conseguir las entradas para las discotecas de Madrid de la mano de Madrid Lux!