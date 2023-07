Amagi Solar cuenta con instaladores profesionales de placas solares

En la actualidad, el aumento de los costes energéticos ha hecho que cada vez más familias opten por producir su propia energía para reducir el precio de la factura de la luz y disminuir la dependencia de la red eléctrica convencional. Sin embargo, para lograrlo es fundamental contar con un servicio de instaladores de placas solares con experiencia y cualificación en proyectos de autoconsumo, en instalaciones aisladas o bombeo solar.

Este es el caso de Amagi Solar, una compañía con amplia trayectoria en el sector, la cual garantiza a sus clientes un servicio personalizado y profesional en Madrid y Castilla-La Mancha.

Un equipo experimentado en instalaciones aisladas Aquellas personas que necesiten electricidad en una casa de campo, finca o parcela en Madrid y Ciudad Real y que no dispongan de una acometida cerca o no deseen estar conectados a la red eléctrica, pueden solicitar el servicio de los instaladores de placas solares de Amagi Solar para realizar una instalación aislada. De esta manera, los paneles solares fotovoltaicos producirán mayor energía que la consumida durante las horas de producción, permitiendo cargar las baterías con el excedente para utilizar por la noche o en momentos de baja irradiación solar.

En este marco, los profesionales de la firma brindarán un asesoramiento permanente durante todo el proceso, aconsejando a los clientes acerca de la orientación o inclinación más conveniente de los paneles, e incluso diseñando soluciones estructurales para los inmuebles que no dispongan de suficiente espacio en el tejado. A su vez, los expertos instaladores de placas solares de la empresa pueden incluir en la instalación un grupo electrógeno para alimentar los consumos y cargar las baterías de forma automática en períodos prolongados de baja irradiación solar.

¿Por qué elegir Amagi Solar? Con una experiencia de más de 15 años en el sector, los instaladores de placas solares fotovoltaicas de Amagi Solar cuentan con el aval de múltiples proyectos llevados a cabo de forma exitosa en Madrid y Ciudad Real, manteniendo una relación cordial y cercana con los clientes. Respecto a esto, la compañía se ocupa de solucionar rápida y efectivamente todos los problemas vinculados con los paneles solares, tanto los de autoconsumo, como los de las instalaciones aisladas o bombeo solar, además de dar la posibilidad de financiar hasta el 80 % del coste de la instalación.

Por otro lado, esta empresa instaladora ofrece proyectos “llave en mano”, encargándose de todo el proceso, incluyendo el trámite de las autorizaciones administrativas y todo el papeleo necesario.

Por lo tanto, quienes busquen una fuente de generación de energía libre y limpia para sus hogares, logrando una mayor independencia energética, pueden ingresar a la web de Amagi Solar para ponerse en contacto con los agentes de la firma y solicitar el servicio de sus instaladores de placas solares.