Visitar Formentera con una guía completa

Formentera es sinónimo de playas y calas maravillosas, pero va mucho más allá. Se trata de costumbres, gastronomía, naturaleza autóctona, pueblos blancos, acantilados, faros, mercadillos y, sobre todo, las personas.

Cualquier época del año es recomendable para viajar a Formentera, aunque lo mejor es poder disfrutar de sus playas y calas, por lo que es ideal visitarla entre abril y octubre. Durante los meses de julio y agosto, muchas personas optan por alquilar un barco.

¿Dónde alojarse en Formentera? Dada su dimensión, Formentera está limitada en cuanto a alojamientos disponibles, sobre todo en temporada alta. Además, los precios se disparan, pero siempre se pueden encontrar lugares con un encanto especial, para lo cual es recomendable consultar la guía de Formentera.

Paraíso de los Pinos: En Sant Francesc, un complejo está formado por villas y apartamentos de estilo balear, rodeados de pinos y totalmente equipados con comodidades como Wi-Fi, aire acondicionado, piscinas, pista de tenis y más.

Cala Saona Hotel & Spa: Ubicado en Cala Saona, este hotel, que abrió sus puertas en 1954, ha pasado de generación en generación. Cuenta con una trayectoria de más de 60 años y ofrece una experiencia de 4 estrellas.

Gecko Hotel Beach Club: Ubicado en Platja de Migjorn, este hotel es una gran opción para una luna de miel, por ejemplo. Aunque las habitaciones son pequeñas, las instalaciones, el desayuno y la ubicación lo hacen valer la pena.

Be Premium: Un ático en La Savina con unas vistas maravillosas del Estany d'Es Peix, perfecto para disfrutar de los atardeceres. Tiene dos habitaciones y capacidad para 4 personas, y cuenta con todas las comodidades necesarias, como cocina, frigorífico en cada habitación, baño, vestidor, ducha de hidromasaje, zona chill-out exterior con ducha, solárium y hamacas, entre otros.

¿Qué ver y hacer en Formentera? Formentera destaca por sus encantadores pueblos blancos, con construcciones típicas de la isla, donde la vida transcurre con tranquilidad, excepto durante la temporada alta relacionada con el verano. Muchos de estos pueblos cuentan con todos los servicios necesarios, como colegios, farmacias, centros médicos, supermercados, entre otros.

El Pilar de La Mola: Este pequeño pueblo blanco, ubicado en la zona este de Formentera, es una visita obligada, especialmente para sumergirse en la cultura payesa de la isla.

Aunque ha cambiado mucho en los últimos años, se podría decir que es la parte más auténtica de Formentera, gracias a las personas que aún viven allí, el mercadillo artesanal y los bares tradicionales que se mantienen en el lugar.

Es Caló de Sant Agustí: Esta estrecha zona se encuentra justo antes de llegar a El Pilar de La Mola. Desde la antigüedad, ha tenido una gran tradición pesquera, que se refleja en sus varaderos de madera, utilizados para resguardar las pequeñas embarcaciones.

Sant Ferran de Ses Roques: Es el segundo pueblo más grande después de Sant Francesc Xavier, con tiendas, un mercado nocturno, banco, supermercados, colegios y el icónico Fonda Pepe, un establecimiento que abrió sus puertas en los años 60 y que se ha convertido en un referente para todos los visitantes.

Sant Francesc Xavier: Es la capital de Formentera y el pueblo más grande. Cuenta con todos los servicios, como el Consell Insular o Ayuntamiento, farmacias, restaurantes, bares, supermercados, tiendas de moda local, entre otros.

Es Pujols: Es una pequeña localidad ubicada entre la playa de Llevant y Punta Prima. Tiene mucha vida y una playa muy agradable con todos los servicios necesarios para pasar el día. El atardecer en la zona es muy bonito, y hay varios lugares para disfrutar de copas, buenos hoteles y algunos restaurantes que valen la pena visitar.

La Savina: Es la parte más occidental de la isla, donde se encuentra el puerto de La Savina, el punto de entrada para todas las personas que llegan a Formentera en ferry. Aquí encontrarás todos los servicios necesarios, como farmacias, estancos, diversas tiendas, restaurantes y opciones de buceo.

Sitios de interés El Faro de La Mola: El faro se encuentra en la parte más oriental de la isla, a 120 metros sobre el nivel del mar, y cerca de él se encuentra el punto más alto de la isla, Sa Talaïassa, que se eleva a 192 metros sobre el nivel del mar. Además, junto al faro hay un monolito dedicado al escritor Julio Verne.

Iglesia de Nuestra Señora del Pilar: Esta iglesia es muy especial, ya que en su plaza se celebraban todas las festividades del pueblo. Construida en el siglo XVIII, presenta la típica arquitectura blanca de la isla y está rodeada de jardines y dos huertos.

El Mirador: El mejor lugar para contemplar la isla de Formentera en su totalidad es el mirador, ubicado justo antes de llegar a La Mola. Desde allí se puede apreciar tanto el norte como el sur de la isla, las playas, los bosques, las aguas y, lo mejor de todo, los impresionantes atardeceres.

Estany Pudent y Ses Salines: En la isla se encuentra un gran lago llamado S'Estany Pudent, en el cual no está permitido bañarse. Este lago está situado en la zona norte, entre La Savina y Es Pujols. Toda la zona merece un paseo a pie o en bicicleta, no solo por el paisaje, sino también por la fauna, especialmente las aves.

Las Salinas de Formentera, conocidas como Ses Salines, han desempeñado un papel importante en la historia de la isla, aunque no se sabe desde cuándo se comenzaron a utilizar. El proceso de extracción de sal es sencillo: Ses Salines aprovecha el agua del mar de S'Estany Pudent a través de canales para obtener una mayor concentración salina. Luego, se bombea el agua a los estanques, donde finalmente se cristaliza la sal.

Es Cap de Barbaría: Esta zona se encuentra en el sur de la isla, con una vegetación escasa, y alberga el segundo faro más importante, conocido por la película Lucía y el Sexo. Se recomienda alquilar una bicicleta y pedalear hasta allí para disfrutar de los hermosos atardeceres.

¿Cuáles son las mejores playas y calas? Platja de Migjorn: Es la playa más extensa de la isla, con aproximadamente 5 km de longitud. Se encuentra en la zona sur y está dividida en maravillosas calas de arena blanca, cada una con un nombre diferente: Mal Pas, Ca Marí, Es Racó Fondo, Es Codol Foradat, Des Valencians, ES Arenals y ES Copinar.

Chiringuito de Bartolo: Bartolo es uno de los kioscos más populares de la isla, ubicado junto a Caló d'Es Mort, en la Carretera a Maryland I. Está construido en una duna y está pintado de un intenso color azul. En su pequeña terraza hay un árbol decorado con conchas que danzan con la brisa.

Chiringuito Pirata Bus: Pirata Bus es otro kiosco ubicado en una duna, en el km 11 de Platja de Migjorn. Hace años, el chiringuito era un verdadero autobús y estaba literalmente sobre la arena.

Chiringuito y restaurante Blue Bar: El Blue Bar, en Carrer San Ferran, Km 7,8, es un chiringuito tradicionalmente famoso por su decoración azul, imágenes de marcianos y fiestas lunares. Durante el día, es un restaurante que ofrece una combinación de cocina local e internacional, pero a medida que se acerca la tarde, se especializa en atardeceres con DJ, performances alienígenas y eventos.

Ses Platgetes: En la costa norte de Formentera se encuentran tres playas con zonas rocosas donde se puede disfrutar de arena blanca, aguas turquesas y transparentes, y algunos servicios como restaurantes y supermercados.

Es Pujols y Sa Roqueta: Otra playa bastante grande es Es Pujols, que cuenta con un paseo marítimo y se conecta con la playa de Levante Des Trucadors. A pesar de estar ubicada en una zona urbana con mucha gente y comercios, mantiene sus aguas claras y turquesas, al igual que su arena blanca.

Cala Saona: Esta cala se encuentra en la zona oeste de Formentera y es uno de los mejores lugares para disfrutar de la puesta de sol, ya sea en un ambiente de lujo en el Cala Saona Hotel & Spa, que ofrece tardes con DJ y cócteles exclusivos, o en un ambiente más bohemio en el Chiringuito Cala Saona.

Llevant: Ubicada en la costa norte de la isla, con orientación hacia el este, Llevant también forma parte del Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera, por lo que no tiene mucho que envidiar a su vecina. La ventaja es que suele ser más tranquila.

Cavall d'en Borrás: Esta es la primera playa al entrar en el Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera, muy cerca del puerto de La Savina. Gracias a su orientación, es ideal para disfrutar de las vistas a Es Vedrà y Es Vedranell. Conserva una belleza más salvaje, con su bosque de sabinas, aguas cristalinas, arena blanca y posidonia.

Ses Illetes: Esta playa ha sido reconocida varias veces como una de las más hermosas del mundo, gracias al color de sus aguas poco profundas y tranquilas, y a su fina arena blanca. Se encuentra en la costa norte de la isla, con orientación hacia el oeste, y también forma parte del Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera.

¿Cuáles son los mejores restaurantes de Formentera? En Formentera hay restaurantes de todo tipo, pero no es tan sencillo saber dónde se puede disfrutar de cocina de calidad a un precio adecuado. Para ello, se puede dar un vistazo a la guía de algunos de los mejores restaurantes de Formentera.

Para comer Restaurante Es Caló: Ubicado en el Carrer del Vicari Joan Marí, 14, Es Caló, este restaurante frente al mar ofrece unas vistas inmejorables. Se especializa en pescados frescos, arroces y productos locales destacando la langosta mediterránea con huevos fritos y patatas fritas, un plato principal muy popular.

Es Codol Foradat: Ubicado frente al mar en la Venda Descamarí, Platja de Migjorn, este restaurante ha sido reformado y actualizado a nivel gastronómico. Prepara uno de los mejores arroces de Formentera y ofrece una amplia carta de cocina local y productos del mar de alta calidad, como la langosta o la gamba roja.

Beso Beach: Este chiringuito de moda en la Playa de Cavall d'en Borràs es ideal para ver y ser visto. Es conocido por atraer a una clientela guapa y famosa, y después de la cena, se convierte en un lugar de fiesta muy animado. Especializados en pescado fresco y arroces, ofrecen una experiencia gastronómica junto con una fiesta posterior, que es una de las mejores de Formentera.

Para cenar Restaurante Casbah: Situado en Lugar Platja de Migjorn, s/n, rodeado de vegetación y pinos, Casbah es una excelente opción para una cena romántica bien servida. También cuenta con un hotel totalmente reformado. La carta, dirigida por la chef gallega Martina C. Alonso, se centra en el producto local y mediterráneo, con guiños a la cocina gallega. Ofrece platos fijos y otros que varían según la temporada.

Casa Natalia: Esta es la nueva apertura del chef Carles Abellán en Formentera, ubicada en Carrer Major, 78, Sant Ferran de Ses Roques. Además del restaurante, cuenta con una terraza y una zona interior, así como Charly's, un club con música en vivo y DJs, y un privado con karaoke. La carta se centra en la cocina mediterránea y presenta platos como huevos fritos estrellados sobre patatas y butifarras catalanas o raya a la brasa con mantequilla negra, alcaparras sicilianas y lima. También incluye algunos clásicos del chef como el "bikini de Carles Abellán".

BĪCHI (dentro del restaurante Ca Na Joana): BĪCHI es un proyecto culinario de cocina japonesa ubicado en el restaurante Ca Na Joana. Su objetivo es ofrecer el mejor pescado y marisco traído diariamente desde las lonjas de España. Dirigido por el chef David González, que previamente trabajó en el restaurante Kabuki Wellington de Madrid, sorprende con pescado de temporada como los famosos loritos, raors o raons, típicos del mar Mediterráneo.

Quartieri Spagnoli: Situado en el Carrer de Cala en Baster, 10, en Sant Ferran de Ses Roques, es uno de los mejores restaurantes de Formentera para disfrutar de la auténtica cocina italiana. Destacan especialmente sus pizzas y calzones, ya que la masa fermenta durante mucho tiempo y se cocinan en horno de leña.

De compras en Formentera Mercadillo de La Mola: Uno de los lugares más destacados de Formentera es el Mercadillo de La Mola, que abre los miércoles y domingos. Desde su inicio, este mercado ha experimentado muchos cambios debido a la colaboración de diversos artistas y artesanos, quienes exhiben, venden y promueven la artesanía local.

Majoral: Es una joyería de autor con dos ubicaciones, en La Mola y Sant Francesc. Anteriormente, su pieza icónica era la isla o la lagartija típica de Formentera, pero en la actualidad, la posidonia ha adquirido gran importancia en sus diseños.

Hijos del Sol: Comenzó en 2004 como una marca de bisutería que fabricaba collares en forma de sol. En la actualidad, además de joyas artesanales, también fabrican y comercializan accesorios y ropa de seda y algodón, con impresiones y diseños propios, bordados a mano.

Tienda Atzavara: En La Mola, es una de las tiendas de ropa y complementos más encantadoras de la isla. Aquí se puede encontrar moda ibicenca de marcas reconocidas como World Family Ibiza, UGG Australia, Alibey Accesorios, Bloomers and Bikini, entre otras. Además, ofrecen moda pronta y creaciones propias, especialmente prendas de punto.