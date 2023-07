Conocer Ibiza en su más pura esencia con una guía

Ibiza destaca como uno de los mejores destinos vacacionales nacionales. Esta hermosa isla ofrece una amplia gama de experiencias, desde playas y calas impresionantes hasta hoteles de lujo y con encanto, fiestas con los mejores DJs del mundo, vacaciones familiares, deportes al aire libre y, por supuesto, una destacada gastronomía.

Además, uno de los atractivos más destacados de Ibiza es Dalt Vila, también conocida como la ciudad alta. Esta antigua ciudad amurallada, fundada por los fenicios, se encuentra en la capital de Ibiza y ha sido reconocida como Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1999.

¿Dónde alojarse en Ibiza? Antes de decidir dónde alojarse en Ibiza, es importante tener en cuenta las actividades que se desean realizar, el estilo de vacaciones que se busca y el presupuesto disponible. La isla ofrece diversas opciones para todos los gustos y necesidades. Si se desea ampliar información, consultar una guía más completa para viajar a Ibiza.

Nobu Ibiza Bay: Situado en el carrer de Ses Feixes, 52, junto a la bahía de Talamanca, este hotel ofrece una ubicación tranquila frente al mar, vistas al paseo marítimo y restaurantes de renombre como Nobu, Chambao o Bibo.

Me Ibiza y Bless Hotel Ibiza: Estos dos hoteles paradisíacos están ubicados en la zona este de la isla, desde S'Argamassa hasta Cala Nova. Bless Hotel Ibiza presenta el restaurante gastronómico Etxeko, bajo la firma del reconocido chef Martín Berasategui.

Aguas de Ibiza Grand Luxe Hotel: Ubicado en Santa Eulària des Riu, este hotel de 5 estrellas se destaca por su enfoque en el lujo sostenible y ecológico. Cuenta con el chef Omar Malpartida, quien dirige sus reconocidos restaurantes: Maymanta, Alabastro, Maymanta Pisco Bar y Oligo Madeinterranean.

Ibiza Gran Hotel: Ubicado junto a Marina Botafoch, Ibiza Gran Hotel es un establecimiento de lujo de 5 estrellas y gran prestigio. Además de sus impresionantes instalaciones, se destaca por su oferta gastronómica de calidad, que incluye The Grand Ibiza Breakfast, el Pool Restaurant y La Gaia by Óscar Molina, galardonado con una estrella Michelin. También cuenta con algunos pop-ups temporales que ofrecen experiencias culinarias únicas.

Agroturismo Atzaró Hotel & Spa: Esta masía payesa se encuentra en la zona de Santa Eulària des Riu y ofrece servicios como spa, masajes, tratamientos de belleza, clases de yoga y diversas opciones gastronómicas.

Can Lluc: Esta antigua casa payesa del siglo XIX, ubicada en la zona de Sant Rafel de Sa Creu, ha sido convertida en un hotel boutique con 20 habitaciones, 8 villas y 2 viviendas vacacionales. Además de sus espacios exteriores con árboles frutales y piscina de diseño, ofrece servicios para eventos corporativos y bodas, un restaurante y servicios de masajes, entre otros.

¿Qué ver y qué hacer en Ibiza? Explorar los encantadores pueblos de Ibiza. Los pueblos de la isla son verdaderas joyas culturales y patrimoniales. En Santa Eulària des Riu, se pueden encontrar lugares imprescindibles como la Torre d'en Valls, el Retablo de Jesús, el Molino de es Puig d'en Valls, la Iglesia de Santa Gertrudis y la Mare de Deu de Jesús.

En Sant Josep de Sa Talaia, no hay que perderse el Parque Natural de ses Salines y las torres de defensa Sa Torres de ses Portes, Sa Torre de Comte y Torres d'en Rovira. En Sant Joan de Labritja, disfrutar de la Punta d'es Moscater, el puerto, la iglesia de Sant Miquel de Balansat y las hermosas calas menos masificadas.

En Sant Antony de Portmany, se pueden contemplar los mejores atardeceres en lugares como el hostal La Torre, Café del Mar o Mambo Café, y también visita Es Broll, Sa Punta des Molí, el faro de Ses Coves Blanques y las iglesias rurales. En Ibiza capital, se puede descubrir la acrópolis de Dalt Vila, las praderas de posidonia oceánica, el yacimiento fenicio de sa Caleta y la necrópolis púnica de Puig des Molins.

¿Cuáles son las mejores playas, calas y sus chiringuitos? Sant Josep de Sa Talaia: Este municipio alberga algunas de las calas más populares para los barcos debido a su ubicación, aguas turquesas y chiringuitos o restaurantes. Entre ellas se encuentran Cala Jondal, Es Cubells, Es Xarco y Platges de Comte. Además, cuenta con algunas de las mejores playas de Ibiza, como Salines, Es Cavallet o Platja d'en Bossa.

Blue Marlin: Situado en Cala Jondal, Blue Marlin es el lugar ideal para disfrutar de una fiesta típica de día en Ibiza que se prolonga hasta la noche. Con un ambiente animado, gente atractiva, excelente servicio, deliciosos cócteles y comida deliciosa, su única desventaja es que puede resultar bastante caro.

Yemanjá: Yemanjá es un chiringuito adyacente a Blue Marlin y comparten la gestión y la música durante el día. El ambiente es ligeramente más informal y económico, abriendo incluso en invierno. Su carta se centra en arroces y pescados frescos.

Tropicana: Ubicado en Cala Jondal, Tropicana se considera el primer beach club de la isla. Ofrece un ambiente relajado y es un punto de encuentro para gente guapa, familias y aquellos que llegan en barco.

Chiringay: Chiringay es un chiringuito gay-friendly ubicado en Es Cavallet, conocido por su arena fina y aguas espectaculares. No suele estar muy masificado debido a su acceso más complicado. Es ideal tanto para relajarse en sus camas balinesas y disfrutar de masajes como para divertirse y tomar cócteles. Su carta se centra en pescados frescos del día y ensaladas.

Santa Eulària des Riu: Este municipio, además de ser uno de los más habitados de Ibiza, cuenta con hermosas playas y calas como Cala Nova, Cala Boix, Cala Llenya, Cala Llonga, S´Aigua Blanca, Platja d'es Canar y Platja de Santa Eulària.

Amante Ibiza: Amante Ibiza es un chiringuito dedicado al amor, la relajación y el lujo, perfecto para disfrutar en pareja. Ubicado en la Cala Sol d'en Serra, ofrece, por las mañanas, actividades de yoga y desayuno saludable. Su carta se centra en productos del mar y variadas ensaladas.

Sant Antony de Portmany: Este municipio es conocido por sus impresionantes calas con aguas transparentes, como Cala Gració, Cala Gracioneta, Cala Salada, Cala Saladeta, Caló des Moro, Es Pouet, Port des Torrent y S'Arenal.

Cala Gracioneta: Cala Gracioneta es un chiringuito escondido en la Cala Gracioneta que ofrece vistas increíbles y una pequeña playa con hamacas. El lugar está diseñado para adaptarse a la geografía de la zona, cuenta con diferentes ambientes, excelente atención, música en vivo y una carta en la que predominan el pescado fresco y los arroces.

Sant Joan de Labritja: Dada su ubicación, algunas de las calas y playas de este municipio son menos concurridas y más salvajes. Entre ellas se encuentran Cala Xuclar, Es Pas de s'Illa des Bosc, Cala d'en Serra, Cala Xarraca, Portinatx y Benirràs.

Ibiza: En esta zona, la más cercana al pueblo de Ibiza, se encuentran Ses Figueretes, Talamanca y Playa d´en Bossa, todas ellas con una amplia oferta de hoteles y servicios como hamacas, restaurantes y chiringuitos.

Playa Soleil: Ubicado en el corazón de Playa d'en Bossa, Playa Soleil es un oasis que dará mucho que hablar durante el verano. Ofrece música, ambiente y comida en su restaurante o en sus camas balinesas. Durante el día, se puede disfrutar de la playa con diversas opciones de hamacas y, por la tarde y por la noche, se pueden disfrutar de eventos nocturnos con famosos DJs internacionales.

¿Cuáles son los restaurantes destacados de Ibiza? Uno de los atractivos de la isla blanca, es su restauración, pues cuenta con una amplia oferta que va desde una cocina tradicional y marinera, hasta lo más vanguardista, incluyendo restaurantes con estrella Michelin. Para ampliar la información, dar un vistazo a la guía de restaurantes de Ibiza.

Para comer Casa Jondal: Situado en Cala Jondal s/n, Casa Jondal es uno de los pocos chiringuitos de Ibiza donde se puede disfrutar de una comida junto al mar sin música de fondo. Su carta, creada por los chefs Rafa Zafra y Ricardo Acquista, se destaca por los productos del mar.

Es Torrent: Situado frente al mar, en la Platja d'es Torrent, s/n, Es Torrent ofrece un servicio de calidad en un ambiente relajado, clásico y familiar. Su cocina se centra en productos del mar, y se destaca por platos como el gallo San Pedro con patatas, ajos y pimientos presentado en una paella.

Sa Nansa: Este restaurante ubicado cerca del centro y de Marina Botafoch en Av. 8 d'Agost, 27, ofrece un ambiente agradable con un salón interior luminoso y una terraza sencilla con piscina. Su enfoque está en los productos del mar, destacándose como uno de los mejores lugares para disfrutar de arroces en Ibiza.

BĪCHI: Ubicado en la playa de Talamanca, BĪCHI es un restaurante especializado en cocina japonesa a la brasa, complementando su oferta de arroces y pescados. El chef David González prepara platos japoneses con los mejores productos de las lonjas.

El Bigotes: Considerado un "chamizo" de pescadores, El Bigotes se encuentra en el Camino Cala Boix, en Cala Mastella. Su especialidad es el bullit de peix, que se sirve con arroz caldoso. Es reconocido como uno de los mejores lugares auténticos y asequibles en Ibiza. Hay que tener en cuenta que solo aceptan efectivo y es necesario confirmar la reserva el mismo día.

El Silencio: Con una ubicación en la avenida de Cala Molí, 30, y rodeado de naturaleza en la costa, El Silencio es uno de los chiringuitos de diseño en Ibiza. Su chef, Mauro Colagreco, conocido por su trabajo en defensa del medioambiente, ofrece una cocina mediterránea inspirada en platos como pimientos de piquillo rellenos, pulpo a la gallega y nécora a la brasa. También es un lugar ideal para disfrutar de cócteles al atardecer con música de DJs residentes.

Para cenar Can Balafia: Ubicado en Lugar Venda de Balafia de Dalt, 25, en Sant Joan de Labritja, Can Balafia es una encantadora casa payesa rodeada de naturaleza y decorada con velas.

Can Pilot: El asador de carne más auténtico de la isla, ubicado en la carretera de Eivissa-Sant Antoni, s/n, en San Rafael. Su decoración refleja una casa clásica adornada con una gran parrilla. La carne es la protagonista de su carta, ya sea eligiendo una pieza que cocinan por completo o seleccionando un corte de carne para acabar de cocinar en la mesa. La carne se presenta fileteada, marcada y con sal, ofreciendo una experiencia única para los amantes de la carne a la brasa.

La Gaia by Óscar Molina: Ubicado en el Ibiza Gran Hotel, La Gaia by Óscar Molina es un restaurante gastronómico con una estrella Michelin. El chef Óscar Molina ofrece menús degustación con raíces mediterráneas e influencias japonesas y peruanas. El ambiente está relacionado con el mar, y el chef te recibe en la barra con snacks antes de comenzar la experiencia gastronómica.

Maymanta: Premiado con 1 Sol Repsol, Maymanta se encuentra en carrer Salvador Camacho, 9, en la azotea del Aguas de Ibiza Grand Luxe Hotel, ofreciendo vistas impresionantes del puerto de Santa Eulària Des Riu. Liderado por el chef peruano Omar Malpartida, el restaurante se especializa en auténtica comida peruana, utilizando productos locales e importados de Perú.

Nobu Ibiza: Uno de los restaurantes del Ibiza Bay, ubicado en el carrer de Ses Feixes, 52. Ofrece una maravillosa terraza con vistas al paseo marítimo y a la playa, donde se puede disfrutar de una cena amenizada con música en vivo. Su carta presenta los reconocidos platos japoneses de Nobu Matsuhisa, como el famoso tiradito de sashimi de pez limón con jalapeño o el bacalao negro marinado con miso. Se puede elegir entre la opción de ordenar a la carta o disfrutar de diversos menús degustación.

Zuma Ibiza: Un restaurante pop-up ubicado en la terraza del Ibiza Gran Hotel, en el Paseo Juan Carlos I, 17. Forma parte de una cadena de restaurantes fundada por Rainer Becker y Arjun Waney, con diversas ubicaciones en todo el mundo, incluyendo Madrid. La carta se destaca por su cocina japonesa, con platos como el solomillo de ternera picante con sésamo, el bacalao negro marinado con miso y los langostinos tigre con yuzu. Además, ofrecen una interesante selección de cócteles clásicos, contemporáneos y sakes.

Roto: Uno de los restaurantes de moda para ver y ser visto en Marina Botafoch, situado en el Paseo de Juan Carlos I. Ofrece una carta que satisface todos los gustos, con platos de cocina internacional y nacional. Destacan sus carnes a la brasa y una selección de cócteles.

¿Dónde salir de fiesta en Ibiza? Ushuaïa Ibiza Beach Hotel: Ushuaïa Ibiza es un hotel ubicado en la famosa playa de Platja d'en Bossa que ofrece las mejores fiestas al aire libre tanto de día como de noche, con reconocidos DJs internacionales como David Guetta, Luciano, NERVO, entre otros.

Lío: Lío, situado en el puerto de Marina Botafoch, es un restaurante-cabaret que forma parte del Grupo Pacha. Se requiere reserva para acceder y una vez dentro, puedes disfrutar de espectáculos, gastronomía y unas vistas inmejorables de Dalt Vila y el puerto.

Club Chinois: Club Chinois, ubicado en el antiguo local de Heart Ibiza en Passeig Joan Carles I, 17, ha sido la gran apertura de este verano. Con el equipo de Park Chinois, el icónico restaurante asiático de Londres, en su interior, se ha convertido en el lugar de moda.

El local, con sus 3.000 metros cuadrados, fusiona elementos orientales y occidentales en su decoración, diseñada por el prestigioso estudio parisino Laleh Assefi. Además, ha acogido a lo mejor de la escena internacional, con DJs residentes y artistas destacados.

Pacha: Pacha podría considerarse como "la discoteca de Ibiza", ubicada en la Avenida 8 d'Agost. Es una de las primeras y más visitadas de la isla. Cada año, pasan por allí los DJs más famosos del mundo y se celebra la icónica y auténtica fiesta Flower Power de Ibiza.

Blue Marlin: Las fiestas en Blue Marlin son de lo mejor que ofrece Ibiza, especialmente las que se llevan a cabo los domingos, comenzando por la tarde y prolongándose hasta la noche. Para conocer las fiestas programadas, es recomendable revisar el calendario disponible en su página web.

De compras por Ibiza Antes de salir de compras, es importante tener en cuenta que en Ibiza se pueden encontrar dos estilos claramente diferenciados. Por un lado, está el estilo boho-hippie-chic, típico de la isla y representado por marcas como Adlib Ibiza, Charo Ruiz, Catalina Bonet, entre otras. Por otro lado, están los diseñadores de marcas de lujo que se pueden encontrar en casi cualquier ciudad.

Para empezar, lo mejor es visitar el centro de Ibiza, ya que allí se encuentran diversas tiendas, puestos, tiendas de lujo, zapaterías, entre otros. Además, es imprescindible visitar los mercadillos como Las Dalias o el Hippy Market Punta Arabí.