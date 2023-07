El detector de caídas GPS para personas mayores disponible en el catálogo de Neki

Uno de los problemas más frecuentes en las personas de la tercera edad son las caídas que pueden ocurrir dentro del hogar. Los más mayores tienen una mayor dificultad para caminar, y en algunos casos, el riesgo de caerse y hacerse daño es muy alto.

En los últimos años, gracias al desarrollo tecnológico que surge de diversas empresas emergentes, los familiares de estas personas tienen la oportunidad de intervenir rápidamente. Esto es posible adquiriendo el reloj detector de caídas de Neki, la compañía que a través de herramientas innovadoras busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

El reloj que actúa ante posibles caídas de los mayores Al llegar a una edad avanzada, los mayores presentan complicaciones propias de la etapa que atraviesan. Una de las más comunes es la de caerse en las distintas estancias de la casa, accidentes que sus familiares no pueden evitar en todo momento teniendo en cuenta sus responsabilidades laborales y de rutina.

Con el objetivo de resolver esta problemática, desde la empresa Neki han creado un reloj detector de caídas con localizador GPS. El Nock Senior permite que los familiares puedan conocer la ubicación del adulto en cualquier momento del día, sin importar la distancia y el lugar en el que se encuentra. A su vez, el aparato otorga la posibilidad de recibir y enviar llamadas telefónicas de forma sencilla, contiene materiales seguros y un diseño ergonómico discreto, y establece zonas de seguridad que notifican cuando el adulto se encuentra en un lugar donde podría hacerse daño.

Otra de las cualidades principales de este reloj detector de caídas GPS para personas de la tercera edad es que dispone de un botón SOS que, al pulsarlo, envía una notificación y posición actual al familiar responsable. Además, cada acción se puede monitorizar a través de una aplicación móvil o plataforma web y cuenta con un sensor detector de caídas que ayuda a controlar si el adulto sufre o no accidentes para poder intervenir en el caso de que ocurran.

El reloj detector de caídas como herramienta de seguridad para proteger a familiares y seres queridos La tercera edad puede llegar a ser una etapa muy compleja no solo para quienes la transitan, sino también para aquellos que se encuentran en el rol de familiares directos o seres queridos muy cercanos.

Hay ciertas enfermedades como el Alzheimer que pueden agravar la situación, provocando que los mayores no reconozcan algunos sectores del hogar o incluso realicen una salida al exterior de la vivienda sin comprender con claridad dónde están y hacia dónde se dirigen.

Estas dificultades pueden dar lugar a caídas en la vía pública o en la vivienda, las cuales se producen después de tropezar y caer al suelo de forma involuntaria con escaleras que deberían reconocer, pero que por el avance de la enfermedad no lo hacen.

Todos estos acontecimientos son posibles de evitar adquiriendo el reloj detector de caídas de Neki, una herramienta de seguridad que resulta clave para proteger a familiares y seres queridos.