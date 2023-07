¿Por qué se cae el pelo de las cejas? El Doctor Jesús Mora y Capilar Innovation Clinic lo explican

La alopecia femenina en las cejas es un problema frecuente que suele ocasionar un malestar estético y emocional en las mujeres que lo sufren. Esta zona cubierta de vello no solo influye de manera directa en la expresión del rostro, sino que además actúa sobre la superficie ocular, evitando el ingreso de fluidos como el sudor, agua u otros agentes lesivos.

Desde la clínica Capilar Innovation Clinic junto a su doctor Jesús Mora con su gran experiencia señalan que pueden existir factores genéticos, hormonales o ambientales, por lo que es preciso tener toda la información posible para decidir el mejor tratamiento.

Causas de la caída del pelo en las cejas Capilar Innovation Clinic es una clínica de Madrid especializada en trasplante capilar, mesoterapia para el cabello y tratamientos de alopecia femenina que en el blog de su plataforma web desarrolla diversos artículos referidos a nuevas técnicas, casos reales, nuevas tendencias y otras temáticas correspondientes a medicina y cirugía capilar todos ellos desarrollados por el doctor Jesús Mora.

Uno de los temas tratados está relacionado con la caída del pelo de las cejas, una zona que cumple una función estética y que también complementa a los párpados y las pestañas en la protección de los ojos. Según los especialistas del establecimiento médico madrileño, hay motivos naturales o no tan frecuentes que explican la aparición de este fenómeno.

El desprendimiento natural del vello es la razón más usual porque esta área tiende a estar expuesta a cambios estacionales o de temperatura que producen alteraciones hormonales, los cuales pueden acelerar o decrecer el normal desarrollo del pelo.

La alopecia femenina, definida como la pérdida excesiva de densidad capilar en el cuero cabelludo y otras partes del cuerpo, es otra situación que puede motivar a este trastorno y produce un severo impacto emocional en la mujer. La alopecia frontal fibrosante, en este caso, es un ejemplo que suele darse especialmente en las mujeres que empiezan a sufrir los efectos de la menopausia.

Desde Capilar Innovation Clinic entienden que el estrés y el nerviosismo es otro factor relevante, expresado en el hábito compulsivo (tricotilomanía) de arrancarse el velo de las cejas. Del mismo modo, la depilación excesiva y enfermedades como dermatitis, la psoriasis o el hipotiroidismo también pueden relacionarse con el desprendimiento de cabello.

¿Cuál es el tratamiento más efectivo? Si bien el doctor Jesús Mora de Capilar Innovation Clinic considera que el injerto capilar en la zona de las cejas es un tratamiento válido y que se puede realizar de forma efectiva, el método no resulta tan satisfactorio como en el cuero cabelludo u otras zonas del cuerpo.

En este marco, sostienen la importancia de contar con un diagnóstico temprano por parte de un dermatólogo especializado en tricología para luego decidir futuros tratamientos o la prescripción de medicamentos tópicos y orales. El consumo del Minoxidil vía oral, por ejemplo, es uno de los mejores tratamientos contra la alopecia femenina. La aplicación de este medicamento indicado originariamente para la hipertensión arterial, en este formato, no depara riesgos para una zona muy delicada del cuerpo ni implica complicaciones en casos de mayor sensibilidad o incluso dermatitis seborreica

La clínica madrileña, aunque aclara que no efectúa tratamientos específicos de este estilo, siempre recomienda reservar una cita para disipar cualquier duda con su equipo experimentado y de confianza.