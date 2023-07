¿Cómo obtener hora para la revisión técnica?, por Plantas Prt

Para circular con normalidad en Chile, los conductores tienen la obligación de aprobar la revisión técnica vehicular (RTV), un procedimiento que se realiza en una planta de revisión técnica (PRT).

En ese sentido, Plantas Prt es una plataforma que permite a los usuarios buscar la PRT más cercana a su ubicación, de tal manera que el trámite no resulte demasiado complejo. Este procedimiento es obligatorio en Chile para todos los vehículos que han cumplido 2 años desde la fecha de fabricación u homologación.

¿De qué manera se obtiene una hora para la revisión técnica vehicular en Chile? La revisión técnica vehicular es un control que se realiza a los automotores de forma periódica para corroborar que no existan fallos mecánicos y emisiones contaminantes para el medioambiente. En ese sentido, Plantas Prt es una herramienta que permite solicitar una cita anticipada en la comuna de su preferencia.

A través del buscador web, los usuarios pueden escribir el nombre de su comuna y seleccionar la hora de su preferencia, después de completar los datos informativos correspondientes. Para conocer con precisión cuándo deben realizar la revisión técnica según el último dígito de la patente del vehículo, la plataforma recomienda revisar el calendario.

Durante la revisión técnica, los sistemas que se analizan son la dirección, el sistema de frenos, el sistema de luces, los neumáticos y llantas, la suspensión, los vidrios, parabrisas espejos y bocinas. De igual manera, los técnicos evalúan aspectos importantes como la emisión de gases, el tubo de escape y el empleo del combustible que registra el vehículo.

¿Qué documentación es necesaria para realizar la revisión técnica vehicular? Dentro de la documentación requerida para realizar la revisión técnica, los usuarios deben contar con la tarjeta de propiedad, el SOAT vigente y el registro de la revisión anterior si no es la primera vez. En caso de utilizar gas como combustible o tener lunas polarizadas, los conductores también deben contar con los permisos necesarios.

En vista de las personas suelen extraviar el comprobante de la revisión técnica anterior, la página web de Plantas Prt permite obtener una copia del documento. De esa manera, los propietarios de un vehículo pueden superar la revisión técnica sin ningún inconveniente y en el menor tiempo posible.

La aprobación de la revisión técnica es un requisito fundamental para brindar seguridad al conductor, además de generar beneficios para el cuidado del medioambiente. En caso de ser la primera vez, Plantas Prt ofrece la posibilidad de revisar los precios en función de la categoría del vehículo.