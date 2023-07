Txogitxu y su catálogo de platos típicos vascos precocinados

Una de las opciones gastronómicas que se pueden disfrutar en España es la cocina vasca, que, según los expertos, se caracteriza por la poca manipulación de las materias primas y la importancia de la textura.

En ese sentido, Txogitxu se ha convertido en una referencia dentro del sector, debido a que ofrecen cortes de carne roja de vaca vieja y gorda a sus clientes, por lo que la calidad del producto está garantizada. Una de las opciones para los negocios de hostelería y supermercados es adquirir la línea de precocinados, donde se incluyen recetas de exquisito sabor.

La Quinta Gama, la línea de productos precocinados de alta calidad de Txogitxu La línea de precocinados Quinta Gama es ideal para los clientes que no disponen del tiempo necesario para llevar a cabo recetas complejas, por lo que se trata de uno de los grandes éxitos de Txogitxu. Esta línea se compone de varios tipos de croquetas, caldos, paté, demi-glaces, piquillos y piezas de carne confitadas, escabechadas y al vino tinto, entre otras, propias de un menú de restaurante, que se encuentran listas para servir en menos de 5 minutos.

Los clientes pueden escoger entre las croquetas de jamón ibérico, las de bacalao o las famosas croquetas de vaca vieja y gorda, una de las especialidades de la marca. Este producto se incluye en esta línea debido a que están elaboradas con ingredientes auténticos y presentan una textura única, con la peculiaridad de que casi no contienen harina.

Por su parte, los precocinados incluyen el jarrete, el rabo, la costilla y la carrillada de vaca vieja y gorda, piezas que son cocinadas durante horas a fuego lento, acompañadas de verduras y su demi-glace. Cada pieza de carne está lista para comer, por lo que los clientes solo deben retirarlas de la bolsa, añadir un poco de agua, pasarlas a una bandeja y calentarlas en el horno a 180° durante 20 minutos, pudiendo también calentarla en el microondas a máxima potencia en tan solo 4 minutos.

Txogitxu ofrece una variedad de platos tradicionales para disfrutar de la gastronomía vasca en casa Además de las croquetas y las piezas de carne precocinadas, Txogitxu incluye otras preparaciones tradicionales de la gastronomía vasca. De esta manera, las personas que no disponen de tiempo para la cocina o asistir a un restaurante pueden disfrutar de deliciosos platos en la comodidad de su casa y sin mayor esfuerzo.

Algunas de las opciones más versátiles que ofrecen son las albóndigas con tomate, sus alubias negras, las alcachofas con jamón o los callos de vaca con tomate, listas para calentar en el microondas durante 3 o 4 minutos hasta que la salsa esté bien ligada.

Debido a las múltiples ventajas que ofrece, la línea de precocinados disponible en Txogitxu es una alternativa ideal para los negocios de hostelería y las personas que visitan el supermercado buscando platos ya preparados y deliciosos. En caso de presentar dudas acerca de su preparación, la página web de la empresa especializada en carnes cuenta con una guía para cada receta.