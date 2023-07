Disfrutar de la cocina griega con recetas auténticas en Greek Aribau

La cocina griega se caracteriza por seguir un estándar de dieta mediterránea, basada en el poco uso de carnes e hidratos de carbono y donde los alimentos vegetales tienen mayor predominancia. Además, la presencia del aceite de oliva y de alimentos frescos en gran cantidad son también características fundamentales de esta gastronomía.

Greek Aribau es el restaurante griego por excelencia ubicado en Barcelona, con recetas tradicionales y auténticas de Grecia, elaboradas con productos de KM0 y libres de gluten.

Gastronomía griega La comida griega se compone por sabores suaves y sutiles de la cocina mediterránea, con influencias de Anatolia, los Balcanes y del Oriente Medio. Además, comparte características de la cocina italiana, de los Balcanes, el Levante y Turquía. La gastronomía de Grecia hace uso de una amplia variedad de elementos para darle un toque fresco, propio de la dieta mediterránea, pero con presencia de aromas y matices orientales.

Este tipo de gastronomía se caracteriza por el uso variado de ingredientes de buena calidad y frescos, además del empleo de diversas especias y hierbas aromáticas, el uso del aceite de oliva como principal ingrediente graso, originario de los cultivos de olivo en su territorio y la sencillez como elemento fundamental en la elaboración de todos sus platos.

Cabe destacar que la dieta mediterránea es beneficiosa para la salud, ya que puede llevar a niveles de azúcar en sangre más estables, triglicéridos y colesterol más bajos y a un menor riesgo de padecer enfermedades cardíacas y otros problemas de salud.

El hogar de la cocina griega Greek Aribau es un restaurante especializado en la tradicional y auténtica comida griega, ubicado en el centro del Eixample. El establecimiento cuenta con diversas opciones para disfrutar de las especialidades de la gastronomía griega, tapas, pescados frescos directos de la Lonja, carnes de calidad y platos 100 % veganos.

Sus productos son de KM0, es decir, alimentos de proximidad y con origen griego certificado, garantizando la calidad y el sabor en sus platos. Además, son libres de gluten, haciendo de sus recetas aptas para personas celíacas.

Disponen de una carta diseñada especialmente para los amantes de la comida griega, con profesionales en la cocina con raíces griegas y especialistas en la gastronomía del país gracias a sus experiencias previas como equipo de cocina.

Además, entre las comodidades que ofrecen a sus clientes está el servicio take away, con recogida en el establecimiento, o delivery a través de Just Eat, Glovo y Deliveroo, para disfrutar de la cocina griega en la comodidad del hogar, en el trabajo o en cualquier otro lugar.