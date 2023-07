Sidharta Costa Pinto, experto desde 1998, abre la Academia Mundo Marketing Gastronómico para ayudar a profesionales y negocios del sector hostelero en el mundo

Aunque la sociedad vive en la era digital y de las inteligencias artificiales, hay muchos profesionales y negocios en el siglo pasado. Sea del sector gastronómico y otros del mercado. Simplemente, se desconoce lo que es, todas las herramientas, técnicas y el poder que tiene el digital para desarrollarse profesionalmente y empresarialmente, para así lograr aquellos resultados exitosos que cada profesional o negocio buscan en la vida y en el mercado.

El sector gastronómico es uno de los más importantes y claves del mundo, siendo uno de los principales por los resultados del PIB de muchos países. Incluso algunos países son 100 % gastronómicos, conocidos mundialmente por su gastronomía muy rica y exquisita, es el caso de España, Italia, Japón, Francia, Tailandia, México, Brasil y muchos otros. Son buscados por ser países turísticos, como también por su gastronomía, recibiendo a miles y miles de turistas del mundo todo.

Pero justamente estos países más turísticos y gastronómicos son los que tienen los peores índices de mal atendimiento y servicio, de la cantidad de la comida y a la vez también la calidad. Así que en los negocios gastronómicos como restaurantes, bares, cafeterías, pastelerías, heladerías, tiendas y hasta mercados se acumulan las quejas y la insatisfacción de algunos clientes en el digital.

Aunque en cantidad menor del total de clientes que atienden, una reseña con una pésima valoración, en el caso una estrella, y un comentario muy malo en el digital, en las plataformas y apps de valoración como Google, Truspilot y otras de cada país, de recomendación como Tripadvisor o Booking, de reservas como The Fork, Opentable y otras. Así como a las apps de delivery y take away como Glovo, Just Eat, Uber Eats, Deliveroo y otras. Todas aquellas apps y plataformas que actúan digitalmente con el sector gastronómico.

Como las opiniones de los influencers en Instagram, Tik Tok, Youtube y blogs. Todo se queda ahí para siempre en la web, en las redes sociales y las apps. Siendo visto y consultado por otras personas y clientes. Que poco a poco el negocio gastronómico va disminuyendo la presencia y reputación digital de un negocio gastronómico. El negocio ya no tendrá tantos clientes como antes, lo que disminuirá las ventas, la facturación, además de amenazar la propia existencia del negocio en el mercado.

Así que los empresarios, gerentes, profesionales del sector gastronómico que trabajan o tengan un negocio y aún no sepan cómo lidiar muy bien con el digital y sus múltiples canales online de las plataformas de las redes sociales, web y apps que utilizan para llegar a las personas y conquistarlas como nuevos clientes, así como recordar aquellos que ya son, usando los canales el digital.

Simplemente, no conocen cada uno de los canales online del digital y mucho menos no saben gestionar bien para mantener una excelente presencia y reputación digital. Garantizando así resultados exitosos sea con la profesión y/o negocio. Estando incluido ahí también los profesionales y empresarios del marketing digital que aún no entienden muy bien todos los canales online del digital y también las características distintas del sector gastronómico y sus negocios. Que muchas de las veces acaban aplicando soluciones, métodos y estrategias que no están 100 % pensadas, desarrolladas, testeadas y aplicadas para los negocios gastronómicos.

También pasa que muchos profesionales y agencias de marketing digital acaban haciendo servicios puntuales en función del precio, pues los empresarios de los negocios gastronómicos quieren pagar muy bajo por los servicios, pero quieren los resultados hiper, súper y mega altos con las acciones hechas con marketing digital. Quieren contratar un profesional pagando muy poco, pero que haga el servicio de cinco profesionales.

Que sea fotógrafo, video maker, community manager, un copywriter, un social media, entre otros. Siendo un especialista en todas estas áreas y hacer el soporte de hablar e interactuar con todos los seguidores, clientes y aquellos que hablan por la página web y apps, como también llevar a cabo la gestión de las valoraciones online sobre el negocio gastronómico, entregando resultados increíbles. Esto todo pagando un tercio o mitad de un salario de una sola profesional de las muchas citadas aquí.

Esto demuestra bien que tanto los empresarios, gerentes y profesionales, los hosteleros, de los negocios gastronómicos en España y otros países no saben nada del digital, de los profesionales de marketing digital. Que existe uno para cada función con habilidades distintas para entregar resultados específicos junto de los demás, para que así pueda lograr un resultado completo, mayor y asertivo para un negocio gastronómico.

Sería igual que abrir un restaurante para 50, 100 o 200 comensales y contratar solo un profesional para hacer la función del gerente, del camarero, del chef de cocina, del asistente, del fregaplatos y también del sommelier. ¿Es posible? No.

Lo mismo pasa con el marketing digital y el marketing gastronómico, cuando se contrata a un profesional o una agencia. Si se contrata a un sommelier o un camarero, va a trabajar y entregar resultados según sus habilidades y atribuciones. Lo mismo pasa cuando un negocio gastronómico contrata como freelancer o como trabajador fichado por la empresa a un community manager o gestor de redes sociales para llevar el tema para el negocio. No va a entregar el 100 % de resultados, primero porque cobra poco, segundo porque no se puede dedicar 100 % a un negocio, hay que curar mucho para sacar el sueldo que se necesita para sobrevivir, y tercero, va a entregar resultados según su experiencia, conocimientos y habilidades.

Fue lo que Sidharta Costa Pinto analizó del sector gastronómico en diferentes tipos negocios y profesionales que actúan en este mercado en muchos países. La desinformación sobre el universo digital hace que los empresarios y profesionales de los negocios gastronómicos no conozcan cómo funciona el marketing digital y principalmente el marketing gastronómico y todo el poder y lo que puede ser hecho para atraer resultados en sus profesiones, trabajos y/o negocios.

Así como estudiar para ser un médico o abogado, y más aún para ser un cirujano o un juez, lo mismo pasa con los empresarios, gerentes, profesionales y los principiantes que están o plantean actuar con un negocio gastronómico en el mercado.

Hay que primero saber más, después estudiar, especializar y aplicar en la práctica en una profesión, trabajo o negocio. Analizando los resultados, mejorando lo que ha funcionado y aprendiendo lo que no. Es así que se llega al éxito, sea en la profesión o en un negocio, sea en el sector gastronómico, del marketing digital y otros del mercado. Por tanto, con el profundo conocimiento del sector gastronómico y del marketing gastronómico tras una larga experiencia, Sidharta Costa Pinto tiene una visión única para ayudar a los profesionales y a los negocios que actúan en este mercado gastronómico, tanto aquí como en cualquier parte del mundo.

Así que Sidharta Costa Pinto ha creado la Academia Mundo Marketing Gastronómico, donde se puede aprender sobre hacer una gestión completa y estratégica del Marketing Gastronómico. Para aquellos principiantes, profesionales, gerentes y empresarios del sector gastronómico y del marketing digital que buscan profundizar más sus conocimientos y enseñanzas para aplicar en sus trabajos, profesiones y/o negocios. Como también se aprende sobre todos los canales online del digital, aquellos de las redes sociales de Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, etc. Además de las plataformas claves de la web como Google, TripAdvisor, The Fork, Booking, Opentable y apps de delivery como Glovo, Deliveroo, Just Eat y otras claves para el sector gastronómico. También sobre la gestión de la presencia y reputación digital, del branding, de la comunicación, del neuromarketing, de ventas y mucho más. Todo para que los profesionales y negocios sean más exitosos en el mercado de la restauración, hostelería, comercio y del marketing digital. Siendo, por tanto, un rincón de información y aprendizaje para aquellos gastronómicos profesionales y empresarios que aún desean especializarse en el marketing gastronómico, actualizarse para la era digital y de las inteligencias artificiales, tanto para sus profesiones o negocios. Sin duda la Academia Mundo Marketing Gastronómico tiene todo para ser una de las mejores plataformas educacionales del sector gastronómico, para aprender más sobre el marketing gastronómico enseñado por una visión diferenciada y metodología única de Sidharta Costa Pinto, para que todos los que actúan en este sector puedan ser más exitosos en la profesión, trabajo o en el negocio.

Independientemente del país en que se esté, se puede aprender y así encontrar los mejores resultados para dominar el digital, comunicar mejor, atraer nuevos clientes, recordar aquellos eventuales y habituales, así como generar más ventas, el crecimiento y la consolidación de la profesión y/o negocio en el mercado del mundo gastronómico.

También se puede aprender de forma gratuita todas las semanas acompañado los canales online de Mundo Marketing Gastronómico en las plataformas de podcasts como Spotify, Apple, Google, iVoox, Deezer y otras, como también en un canal en YouTube. Pues Sidharta tiene con misión llevar más información, conocimientos, estrategias, métodos herramientas, casos de éxitos, historias, entrevistas y mucho más para ayudar a todos los gastronómicos que trabajan o tiene un negocio gastronómico alrededor del mundo.

Sobre la trayectoria profesional, empresarial y toda la expertise de Sidharta Costa Pinto, empieza en Brasil en 1998, cuando fundó la agencia Deart Comunicación, donde pasó a atender restaurantes, bares y cafeterías. Además de pequeñas, medianas y grandes industrias del sector alimenticio del país. Además, en 2012 fundó el Cupons VIP, un e-commerce de compras colectivas cuyo mayor sector era justamente el gastronómico. Así que tiene una gran experiencia en la práctica en el sector gastronómico. Ambos negocios han crecido en el mercado; ha facturado millones y atendió a muchos tipos de negocios gastronómicos diferentes, antes de cerrar en 2014 sus negocios tras problemas personales, ya que no tenía más cabeza para continuar con los negocios y, además de esto, la economía y el mercado brasileño estaban empezando una crisis.

Tras un período sabático en su vida, llega a España en 2017 y empieza a reflexionar sobre su vida y también ayudar a su hermano y otros amigos. Un ejercicio que hizo reflexionar todos los conocimientos y experiencia, tanto teóricos como prácticos, que tenía acumulados y experimentados a lo largo de su vida profesional y empresarial para los negocios gastronómicos. Reflexionando profundamente toda su experiencia y conocimiento de marketing desde 1998, nació así una visión única sobre el Marketing Gastronómico pensado 100 % para el sector y sus negocios.

En la pandemia de 2020 que paró todo el mundo, excepto el mundo gastronómico, que continuó produciendo y funcionando para mantener la orden y garantizar el alimento para todos. En octubre de 2021, Sidharta creó un podcast Mundo Marketing Gastronómico para recordar toda su experiencia en esta visión y metodología que tiene del marketing gastronómico, compartiendo así con el mundo para ayudar a los “Gastronómicos”, todos aquellos que trabajan, viven y respiran el mundo gastronómico para que los demás puedan disfrutar de la parte buena y social de los alimentos y de la gastronomía.

Así nace el canal de comunicación, el podcast Mundo Marketing Gastronómico, enfocado para todos aquellos que trabajan o tienen un negocio gastronómico, incluyendo aquellos del marketing digital que aún quieren saber y especializarse en el marketing gastronómico para aplicar en sus profesiones y/o negocios para atender a los negocios de los sectores gastronómicos.

Una de las muchas frases reflexivas de Sidharta Costa Pinto es: “La clave del éxito es la información y después la acción”, así piensa y ayuda a miles de personas por el mundo.