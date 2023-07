¿Qué características tiene el software propietario?

En el mercado de software, existen diferentes modalidades de los mismos, así como diferentes categorías que permiten conocer de qué tipo de software se está hablando. Sin embargo, existe una característica principal que divide las soluciones de software en dos grandes categorías: el software libre y el software propietario.

¿En qué se diferencia el software libre y el software propietario? Aunque en el conocimiento popular la principal diferencia del software libre y el software propietario tiene que ver con la gratuidad del primero (algo que dista mucho de la realidad), la principal diferencia es que mientras el software libre permite por parte del usuario su utilización, modificación y redistribución de forma libre, en el software propietario, el usuario no dispone del código fuente, y, por lo tanto, no puede copiarlo ni distribuirlo.

¿Es gratuito el software libre? Esta pregunta no tiene una respuesta sencilla. En sí, el acceso al código fuente de las soluciones de software libre sí que no tiene coste, sin embargo, en el entorno empresarial, a no ser que se cuente con un departamento informático con altos conocimientos de programación, la implantación de una solución de software libre nunca es sencilla. Por lo tanto, ya sea exclusivamente para su implantación o para la modificación o adaptación del mismo, se suele contar con implantadores que, por supuesto, cuentan con sus propias tarifas, la cuales pueden superar por mucho lo que cuesta en el mercado una solución propietaria ya asentada en el mercado.

Dicho esto, la principal ventaja del software libre no es su coste, ya que como se ha comentado, podría llegar a suponer un importe elevado, sino que el usuario no tendría que atarse a un proveedor concreto, ya que existen multitud de desarrolladores que podrían trabajar sobre el mismo código libre.

¿Cuáles son las ventajas del software propietario? Lo que puede parecer la principal desventaja de este tipo de software (la propiedad del código fuente obliga al usuario a depender de su proveedor) define a la larga sus principales ventajas. Esto es así, ya que al ser propietarios y comercializadores de su propio software, los proveedores de software propietario aseguran altos estándares de calidad en sus soluciones de gestión. Además, estos desarrollos suelen contar con más recursos, lo que convierte a los software propietario en soluciones mejor resueltas y con plazos de implementación más cortos. Son soluciones, además, que se adaptan mejor al hardware, ya que han sido diseñados específicamente teniendo en cuenta unas especificaciones de hardware determinadas. Por último, al ser el propio desarrollador el que ofrecerá la asistencia y mantenimiento del software propietario, el tiempo de resolución de incidencias es generalmente menor que el de un software libre.

¿Qué ofrece Ceesa como desarrollador de software propietario? Ceesa es una reputada empresa de desarrollo de software con más de 30 años de experiencia en el mercado de las soluciones de gestión empresarial. Su filosofía de desarrollo parte de la escuela del desarrollo adaptable de software (ASD), lo que permite que sus programas de gestión se adapten mejor a cualquier tipología de cliente, independientemente de su tamaño y sector.

En este sentido, Ceesa cuenta con una amplia cartera de soluciones de gestión (ERP) estándar para mercados tan diferentes como el sector de los talleres mecánicos, self storage o sector joyero. Además, como Agentes Digitalizadores, las soluciones de Ceesa pueden ser subvencionadas al 100 % o parcialmente con el programa de subvenciones estatal Kit Digital.