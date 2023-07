No Más Fugas ofrece un servicio para localizar sin necesidad de obras las fugas en piscinas

Las fugas en piscinas pueden ocasionar distintos tipos de problemáticas a los usuarios, desde pérdidas económicas por litros de agua perdidos hasta daños estructurales que, en algunos casos, pueden ser complejos de resolver.

Ante ese tipo de situaciones, resulta óptimo acudir a servicios de especialistas para encontrar una solución ágil, efectiva y rápida. Se trata de expertos que cuentan con conocimiento, experiencia y herramientas adecuadas para cumplir con el trabajo de manera correcta.

Tomando en cuenta eso, una empresa del sector que destaca en Cádiz es No Más Fugas. La misma ofrece la localización y reparación de fugas sin necesidad de daños estructurales y sin obras.

Detección y reparación de fugas en piscinas Se acerca la temporada de verano y con ella comienzan múltiples actividades al aire libre, entre las cuales destacan los baños en piscinas.

Ante dicha situación, resulta necesario verificar si la instalación tiene algún tipo de fuga para evitar cualquier tipo de inconveniente que pueda producirse más adelante.

Algunos puntos a tener en cuenta son la verificación de humedades en zonas colindantes a la piscina y el bajo nivel de agua que puede presentar la misma al poco tiempo de haber sido llenada.

Para evitar cualquier tipo de complicación, No Más Fugas aplica tecnología de vanguardia para descubrir los errores. En ese sentido, uno de los métodos que aplica es el gas trazador, que resulta sumamente efectivo para la detección de fugas de agua y gas. Dicho sistema permite el reconocimiento de una fuga mediante la cantidad de gas encontrado. Es por eso que el mismo debe ser llevado a cabo por especialistas que sepan interpretar la situación al instante.

Trabajos sin roturas ni obras La política comercial de No Más Fugas resalta frente a las de la competencia, porque se enfoca en el cumplimiento efectivo de los servicios sin la necesidad de perjudicar a los clientes con costes adicionales, debido a roturas que requieren una obra posterior.

La premisa es evitar daños estéticos y proteger las instalaciones, a partir del uso de tecnología de alta calidad que se adapta a las distintas situaciones que se presentan.

Además del gas trazador, la empresa ofrece el servicio de detección con geófono. Se trata de un método sencillo, que no requiere excavaciones, ya que solo se recogen los sonidos de las vibraciones para dar con el sitio exacto.

También se puede optar por la cámara termográfica, que se utiliza para conocer comportamientos térmicos y obtener mediciones muy rápidas.

En general, se emplea para descubrir filtraciones de agua, fallos de construcción y humedades en muros, entre otras cuestiones.

Con una amplia variedad de servicios, un equipo predispuesto a resolver los problemas de los clientes de manera efectiva y la posibilidad de acceder a un presupuesto de servicio sin compromiso, No Más Fugas es referencia en materia de detección de fugas de agua en Cádiz.