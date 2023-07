Las empresas de ciberseguridad facilitan el lenguaje confuso del sector para empresas

El informe 'Separados por un lenguaje común: ¿Puede la alta dirección descifrar y actuar ante la amenaza real de los ataques cibernéticos?', ha revelado que el 45 % de los altos ejecutivos de grandes compañías en España considera que los ciberataques representan el mayor riesgo para sus empresas. No obstante, el 44 % de estos directivos no otorga prioridad a la ciberseguridad debido a la dificultad que encuentran en comprender el lenguaje técnico utilizado, lo cual obstaculiza su comprensión de las amenazas. En este contexto, es fundamental que las empresas de ciberseguridad brinden soluciones accesibles a la comprensión de todos los usuarios, tal como la comunidad ZEROD, conformada por profesionales de ciberseguridad abocados a facilitar el proceso de solicitud y la gestión de sus servicios de protección informática.

La problemática de la confusión de los empresarios en el lenguaje de la ciberseguridad Tras entrevistar a 1.800 altos directivos de empresas con más de 1.000 empleados en 13 países, incluyendo España, Reino Unido, Francia, Alemania y Portugal, el reciente estudio pone de relieve la importancia del lenguaje en la comprensión de los ataques cibernéticos a los que las empresas se enfrentan diariamente y cómo estos pueden afectarlas. Asimismo, destaca la necesidad de comprender la jerga utilizada en el sector de la seguridad para que las empresas puedan hacer frente a estas amenazas.

En España, el 45 % de los directivos considera los ciberdelitos como el mayor peligro para sus negocios, incluso por encima de problemas como la inflación, los desastres naturales, las regulaciones normativas y la competencia en el sector.

Si bien los directores de las grandes compañías son conscientes de que los ataques maliciosos representan un gran problema, independientemente del sector en el que operen, continúan sin priorizar la ciberseguridad de sus negocios. Esto se debe a la falta de comprensión de la terminología utilizada en el campo de la ciberseguridad, ya que se considera que la jerga técnica es la principal barrera para que los equipos directivos comprendan las amenazas de seguridad más urgentes.

La importancia de comprender el lenguaje de la ciberseguridad Términos como "ataques de phishing", "malware", "spyware" o "ransomware", son considerados confusos y, en ocasiones, incomprensibles, imposibilitando la toma de conciencia por parte de los ejecutivos empresariales, del riesgo que estas amenazas significan para la totalidad de los sistemas informáticos de las compañías.

Por lo tanto, es fundamental contar con el servicio de empresas de ciberseguridad comprometidas, no solo en ofrecer sus soluciones de protección informática, sino también en capacitar a los ejecutivos y a todo el personal de las empresas. Con capacitaciones personalizadas, como las que ofrece ZEROD, los equipos empresariales pueden aprender y entender mejor cuáles son los riesgos que hoy en día existen en torno a los ciberataques y cuál es la importancia de proteger los sistemas y datos de la empresa. Así, se trabaja en conjunto en para fortalecer la defensa de los sistemas informáticos de las empresas, a partir de la comprensión y la concienciación del valor de la ciberseguridad.