¿Qué es el método ‘Curly Girl’? El modo de conseguir un pelo sano a través de la Línea Love Natural Curls de Yanguas Professional

Lucir unos rizos definidos requiere una serie de cuidados, así como el uso de productos específicos. El cabello ondulado o rizado suele ser más seco, con tendencia a deshidratarse, de ahí que para tener una melena disciplinada e hidratada, sea importante seguir los consejos de expertos en la materia, así como el uso de productos pelo rizado, como los formulados y comercializados por la casa cosmética Yanguas Professional.

Rizos hidratados y definidos En el año 2011, la estilista estadounidense Lorraine Massey explicó en su libro Curly Girl: The Handbook el método para cuidar el cabello rizado. Consiste en la hidratación del cabello de forma natural empleando una rutina de limpieza que incluye productos específicos sin sulfatos, siliconas, alcoholes secantes, aceites minerales, ni ceras. A este sistema de cuidado lo llamó Método Curly y hoy en día está más vigente que nunca.

En España, la casa cosmética Yanguas Professional pone a disposición de sus clientas su Línea Love Natural Curls, con productos 100 % naturales, veganos, libres de sal, sulfatos, siliconas y alcohol, especialmente formulados para aplicar el Método Curly, logrando unos rizos hidratados y bien definidos.

Este método de cuidado se basa en la hidratación del cabello. Para esto se establece una rutina de limpieza semanal en la que se usan productos para pelo rizado libres de ingredientes dañinos. Asimismo, se recomienda no cepillar el cabello seco y tratarlo cuando está mojado para evitar tirones y roturas. El lavado del cabello debe hacerse de dos a tres veces por semana para que no se reseque.

Entre otras cosas, se recomienda evitar el uso de fuentes de calor intensivo, como los rizadores o secadores, porque influyen negativamente en su sedosidad y hacen que se encrespe. Para secar y agregar volumen, se recomienda usar difusores que disipan el calor homogéneamente sin incidir directamente sobre las fibras capilares.

Productos para pelo rizado Pensando en ofrecer los mejores productos para seguir las recomendaciones del Método Curly, la casa Yanguas Professional desarrolló una línea especial para el cuidado de cabellos rizados, con productos libres de ingredientes perjudiciales, formulados a partir de ingredientes veganos. De esta manera, quienes opten por este tratamiento podrán seguir el Método Curly paso a paso.

La línea consta de un champú hidratante Low Poo, formulado con activos vegetales para una limpieza suave; y el acondicionador Cowash, mascarilla nutritiva hidratante con aceite de coco y manteca de karité. También incluye el sérum concentrado para reparar daños y la crema de peinar para definir los rizos.