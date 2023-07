¿Dónde encontrar pasta sin calorías? The Konjac Shop

La pasta es una de las comidas más populares del mundo. Si bien la forma tradicional de prepararla es con harina de distintos tipos de cereales, actualmente existen otras opciones que aportan distintos beneficios. Una de ellas es la pasta sin calorías que se realiza con harina de konjac, el glucomanano.

Este elemento proviene de la planta asiática del konjac y tiene un aporte calórico muy bajo, por lo que es ideal para personas que buscan perder peso. A propósito de esto, en la tienda online The Konjac Shop es posible conseguir distintas variedades de pasta hecha con esta fibra vegetal que permite llevar adelante una dieta más sana.

¿Por qué la pasta de konjac es buena para perder peso? Cada ración de pasta de glucomanano contiene alrededor de 7 calorías que provienen de fibra vegetal soluble, por lo que no puede ser absorbida por el organismo. Por esta razón, una persona que consume pasta de konjac ingiere alrededor de 0 calorías. Estos productos tampoco contienen carbohidratos ni azúcares, por lo que son ideales para combinar en distintas dietas para controlar el peso.

Además, las pastas de The Konjac Shop están precocidas y son muy fáciles de incorporar al día a día. En este sentido, se pueden combinar con verduras, carnes, pescados, salsas, ensaladas, sopas e incluso con sushi. El procedimiento para cocinarlas es el mismo que con la pasta tradicional. Ahora bien, cabe destacar que la pasta de konjac no cambia su consistencia durante la cocción. Esto también es una ventaja, ya que puede ser cocinada durante el tiempo que sea sin perder su estructura, tamaño o sabor.

Por otra parte, este tipo de pastas no solo son adecuadas para personas que buscan perder peso, ya que también resultan ideales para celíacos, diabéticos, vegetarianos y veganos. Esto se debe a que los productos de The Konjac Shop están hechos 100 % con fibra vegetal soluble y sin ningún tipo de alérgeno.

El consumo diario de pasta de konjac mejora los resultados de las dietas Según indican distintos estudios científicos, la ingesta diaria de konjac permite obtener mejores resultados en un proceso para bajar de peso. Habitualmente, se considera que una porción de pasta es de 100 gramos. De todas maneras, es posible comer más, ya que estos productos solo aportan 7 calorías por ración. Además, estos productos proporcionan un efecto saciante porque aumentan de volumen después de ser ingeridos.

La pasta sin calorías realizada con harina de konjac que ofrece The Konjac Shop es un alimento saludable y natural que resulta apropiado para la rutina alimentaria de las personas que buscan bajar de peso.