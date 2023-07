La relevancia de registrar una marca comunitaria europea, con iMarcas

En el proceso de registro de marcas resulta fundamental contar con un asesoramiento experto para garantizar la protección y los derechos exclusivos de una empresa. Durante una campaña publicitaria, esta necesidad se vuelve aún más crucial. En este sentido, el equipo de asesores de iMarcas destaca como un proveedor de referencia en servicios de registro y protección de marcas. Su equipo de expertos en propiedad industrial ofrece un acompañamiento personalizado, desde la búsqueda exhaustiva de antecedentes hasta la presentación de la solicitud de registro.

iMarcas, asesoramiento, registro y protección de patentes y marcas El equipo de iMarcas tiene la capacidad de asesorar a todo tipo de marcas y patentes, sus distintas formas de registro y protección. Desde marcas comerciales gráficas, mixtas o colectivas; hasta patentes de diseño, modelo e invención, pueden ser registrados bajo regulaciones nacionales e internacionales gracias a iMarcas.

Esta compañía se ha convertido en un aliado invaluable para las empresas, ofreciendo una estrategia de registro basada en criterios de viabilidad a partir el estudio de mercado de marcas, logos, nombres comerciales, entre otros. Para ello, no solo se analizan estos elementos en sí, sino que, además, se estudia la viabilidad de ser registrados como marca española, marca comunitaria o marca internacional.

¿Qué pasa si no se registra una marca comunitaria en Europa? Si una empresa o individuo no registra su marca en el Registro de Marca Comunitaria en Europa, está principalmente limitando la acción de su empresa a mercados locales, pero, además, corre el riesgo de enfrentarse a diversos problemas. El primer peligro al que la empresa se expone es a perder la exclusividad en el uso de la marca. Esto también puede llevar a que otros competidores podrían utilizarla o registrarla, generando confusión entre los consumidores y debilitando la identidad de la empresa. Además, sin el registro, es más difícil emprender acciones legales contra infractores para proteger la marca de asociaciones que dañen a la imagen corporativa o, incluso, de posibles copias o imitaciones. Si la empresa se encuentra con imitaciones o copias y su marca no fue registrada, la defensa o acusación por usurpación de derechos puede no llegar a buen puerto ante un juez. Por otro lado, en términos de participación en el mercado, el no registrar una marca en el Registro de Marca Comunitaria en Europa puede exponer a la empresa a riesgos de competencia desleal, pérdida de identidad y oportunidades de negocio limitadas. Por todo ello, el equipo de iMarcas ofrece servicios de calidad para el asesoramiento y la tramitación de registros de marca y patentes de manera ágil y sin imprevistos.