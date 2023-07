¿Qué celebridades tienen una heterocromía ocular?, por Clínica Eyecos

El color de los ojos es uno de los aspectos más relevantes en las personas. La mayoría tiene ojos marrones y, por el contrario, la rareza cromática por excelencia depende de una condición ocular, la heterocromia. Esta se caracteriza por la diferencia en el color de ambos ojos. Si bien algunos ven esta diferencia como un rasgo distintivo, otras personas desean igualar el color de ambos ojos. Afortunadamente, los avances tecnológicos en oftalmología, como el láser NewEyes, desarrollado por la reconocida Clínica Eyecos, ha demostrado ser una solución para ello.

Celebridades con distintos tipos de heterocromía Entre los cantantes más famosos con heterocromía destacan la argentina Nathy Peluso, con un ojo color marrón y otro azul claro; y el cantante y guitarrista de la banda Rise Against, Tim Mc Ilrath, tiene su ojo izquierdo de color azul y el derecho en tonos avellana. Ambos casos se tratan de heterocromía total.

En cuanto a actores y actrices con ojos de este tipo, el actor de Superman y The Witcher, Henry Cavill, tiene un ojo de color azul y el otro es también azul pero con una pequeña mancha de color marrón. Otro caso de heterocromía parcial, muy similar al del actor Dominic Sherwood es el de la actriz y cineasta Olivia Wilde, quien tiene una heterocromía central. El color de sus ojos es gris y azul oscuro en el borde del iris y tiene unos anillos de color verde-azul claro alrededor de las pupilas.

Por otro lado, dos deportistas españoles, Xavier Hernández y Aleix Vidal, tienen heterocromía total. Xavi tiene un ojo con varios tonos de marrón más oscuros que el otro, mientras que Vidal tiene un ojo de color verdoso, mientras que el otro es marrón.

¿Se pueden cambiar los ojos de color? Eyecos explica cómo La clínica Eyecos, dirigida por el Doctor Grimaldos, ha desarrollado una precisa cirugía láser para cambiar el color de ojos. Esto permite a las personas con heterocromía tener una opción segura y eficiente para igualar el color de sus ojos.

La clínica EyeCos desarrolló esta tecnología bajo el nombre NewEyes, mediante la cual se realiza una cirugía láser sin contacto y sin dolor, basándose en la textura natural del iris para emparejar el color de los mismos. Una vez finalizada la cirugía, los profesionales de Eyecos detallan instrucciones farmacológicas y de reposo para una completa recuperación.

Este proceso cuenta, además, con simulaciones de resultados y controles periódicos que se realizan desde la comodidad de casa mediante una app móvil. Esto permite a las personas enviar fotos de control de alta calidad sin necesidad de salir de casa. La clínica española Eyecos es una de las más innovadoras en cuanto a procedimientos oftalmológicos, apostando por procesos seguros y no invasivos para transformar la vida de sus pacientes.