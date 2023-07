La editorial Almuzara lanza 'Escuela de conferenciantes. Cómo convertirte en un speaker de éxito', de Raquel Sánchez Armán y Jesús Ripoll

Para quienes quieran hablar en público de manera convincente, conquistar a la audiencia y mejorar su vida profesional, aquí va un práctico (y ameno) manual sobre oratoria en el siglo XXI.

Hablar en público es tan esencial como saber leer y escribir, una de esas mal llamadas “soft skills” que de soft tienen bien poco. Y, como toda competencia, se aprende y mejora con la práctica. Por más conocimiento que se tenga, si no se sabe cómo transmitirlo apropiadamente, se perderán cientos de oportunidades. Este es un mundo cada vez más competitivo, por lo que hay que estar más “equipados” que nunca. Un buen comunicador —capaz de transmitir credibilidad y confianza— tiene una ventaja competitiva evidente en el trabajo, o en cualquier entorno en el que se desenvuelva.

Tras la pandemia han resurgido las ganas de “eventear” y se ha experimentado un repunte en la industria de congresos y conferencias, pero es un campo que se necesita profesionalizar aún, plagado de personajes de relumbrón que saben cómo pero no qué, y profesionales que saben qué, pero no cómo.

Si se quiere seguir siendo uno más de la gran masa gris que se pierde en agradecimientos, improvisa parte de la charla y se excede 15 minutos de su tiempo asignado, este no es el libro indicado. Hay mucha diferencia entre los speakers que salen a dar y los que salen a darse.

Es imprescindible enganchar a la audiencia desde el primer momento, si no se le van las vitaminas…, como a las naranjas. Se debe llegar al público tanto desde el plano intelectual como desde el emocional, conocer las técnicas de la oratoria para argumentar, dominar la comunicación no verbal, transmitir de manera efectiva o persuadir y buscar el “punto g” de la audiencia.

Este libro puede ayudar a muchas personas en su camino, aportando muchas herramientas simples, fáciles de aplicar y que funcionan. Pero no hay un ascensor para ser un conferenciante de éxito, hay que subir por las escaleras.

Raquel Sánchez y Jesús Ripoll exponen en Escuela de conferenciantes. Cómo convertirte en un speaker de éxito (Almuzara, 2023) los secretos para llegar al público, fruto de sus años de experiencia al frente de una de las agencias líderes de representación de conferenciantes, Helpers Speakers.

Si bien para ser un conferenciante de éxito no existen fórmulas milagrosas, los autores desgranan en este manual las directrices que, a través de una práctica continuada, ayudarán a sus lectores a posicionarse en el mercado de manera profesional gracias a una comunicación efectiva y brillante.

“Actualmente parece que cualquiera puede ser speaker (dice Raquel Sánchez Armán), así ha surgido toda una generación low cost de conferenciantes con mucha prisa por medrar e invirtiendo el mínimo esfuerzo. Si eres uno de ellos…, ¡¡vade retro!! En nuestra Escuela y con nuestro libro Escuela de Conferenciantes. Cómo convertirte en un speaker de éxito, te mostramos los pasos para profesionalizarte (y monetizarlo), pero hace tiempo que llegamos a un acuerdo con Dios: él no imparte conferencias y nosotros no hacemos milagros. Vamos a aportarte herramientas que vas a tener que aprender a usar, fáciles de aplicar y efectivas… También terriblemente inútiles si tú no le pones ganas y constancia”.

Su socio, Jesús Ripoll, dice lo siguiente: “Un conferenciante no es un vendedor de palabras, sus reflexiones cambian vidas, por eso, además, se necesita acompañarlo de responsabilidad y ética. El conferenciante tiene una gran responsabilidad, recuerda que lo importante es tu audiencia, no tú: humildad y fuera egos. Muchas compañías aún no han comprendido la necesidad de contratar a alguien profesional. De ahí que no nos cansemos de ver (bueno, la verdad es que sí que nos cansamos, y mucho) portavoces «de la casa» desatalentados en esto de transmitir… Señores, en un congreso o evento es esencial que los asistentes no se aburran. Por cierto, la gente dormida no escucha, aunque lo haga con los ojos abiertos”.

El libro está orientado a directivos que se enfrentan al micrófono en eventos, también a formadores, coaches y todo tipo de profesionales que quieran profesionalizar (y monetizar) esto de compartir conocimiento a través de conferencias. Raquel apunta: “Eso sí, para hablar bien en público hace falta pensar bien en privado, y a eso, lamentablemente, no te podemos enseñar”.

Muchas personas disfrutan hablando en público, ¿por qué no ser uno de ellos? Es momento de sacar al conferenciante que cada uno lleva dentro.