Amplia variedad en los mejores cortes de carne en los restaurantes Pagus Pasta y Grill

Cuando de carnes se trata, el sabor inconfundible que las brasas dan a los cortes es un plus para quienes disfrutan de una buena parrilla. Con locales en las ciudades de Madrid y León, el restaurante Pagus Pasta & Grill se especializa en preparar platos de cocina italiana de estilo casero y en ofrecer diversos cortes de carne de vacuno de máxima calidad, tanto a la parrilla como en sartén.

En el menú de estos locales destacan las carnes enteras o loncheadas, para degustar en el sitio o mediante el servicio take away.

La calidad como premisa El equipo de Pagus está formado por expertos chefs y empresarios que conocen la calidad de cada corte que ofrecen. Una de las características de la carne que se utiliza en los restaurantes es que proviene de campos españoles, con lo que se asegura su frescura y calidad premium.

Al entrar a la página web del negocio, los usuarios pueden apreciar un menú muy variado, con el sello culinario italiano y artesanal, que incluye cortes de carne vacuna que resultan el plato fuerte perfecto después de una entrada o pasta hecha el mismo día, o acompañados de alguna de las ensaladas, como la Emiliana, de lechuga, canónigos, tomate, jamón, nueces, parmesano rallado y vinagre balsámico.

Los cortes para parrilla son el orgullo de Pagus. La carta ofrece piezas como el lomo alto o rib eye; la tagliata di entrecote, o lomo alto loncheado con rúcula y queso parmesano; además de solomillo de ternera, picanha o los muy solicitados Tbone y Tomahawk. El restaurante dispone de una amplia variedad de vinos para acompañar la carne que los clientes elijan.

Variedad, calidad y buena atención Los líderes de Pagus han sabido combinar su oferta culinaria con un ambiente acogedor y auténtico al mejor estilo tradicional de Italia. Entrar en los restaurantes es sentir los aromas de la comida casera y recibir un trato amable y cercano, incluso en la modalidad de pedidos para llevar, o take away. Para llevar comida a la casa, a la oficina o a cualquier lugar, solo se necesita llamar por teléfono a los restaurantes de Madrid y León para hacer el pedido.

La frescura está presente en cada uno de los platos que ofrece Pagus, como cuando en los hogares de Italia se prepara la comida. La experiencia de los chefs hace que la sección de las carnes sea muy cuidadosa de la calidad. Además, cada pieza llegará a la mesa o al domicilio con deliciosas guarniciones que hacen el match perfecto con la carne.

Descubrir Pagus es adentrarse en una fiesta de sabores italianos con estilo casero que siempre invita a volver para degustar las opciones de un menú variado y de gran calidad.