¿Cómo es el programa del Motorbeach Festival de esta edición?

En la playa de Vinuesa, Soria, está todo listo para recibir a miles de apasionados de las motos, los coches y las aventuras, en el Motorbeach Festival 2023, edición que celebra su décimo aniversario. Del 13 al 16 de julio, los organizadores del evento ofrecerán días de diversión y relax para miles de visitantes de toda Europa que llegarán a esta zona delimitada de más de 500.000 metros cuadrados. Con el programa del Motorbeach Festival los asistentes disfrutarán de música, actividades, carreras y exhibiciones relacionadas con el automovilismo rebelde, en entornos naturales.

Gasolina y salitre en un solo evento Los líderes de la agencia de viajes Motorbeach, que organiza moto aventuras en todo el mundo, son los anfitriones de este encuentro que el año pasado convocó a más de 10.000 participantes, también en la playa de Vinuesa.

El programa del Motorbeach Festival 2023 comienza el jueves 13 con la apertura. A las 17:00, los vehículos inscritos participarán Circuito Enduro Vintage y realizarán tandas de entrenamientos libres. A partir de las 18:00, subirá más la adrenalina con la presentación del show de motos conocido como Wall of Death Gypsy (muro de la muerte), además de entrenamientos y competencias en el circuito cerrado de motos tipo flat track. La jornada cerrará con presentaciones de rock nacional como las de los grupos Fuzy for her, Brigthon 64, Capitán Surfocker y Los Mambo Jambo, además de MFC Chicken, del Reino Unido.

El viernes, el acceso al festival estará abierto a partir de las 10:30, para iniciar a las 12:00 con una ruta motera guiada. Seguidamente, la velada será amenizada por el DJ Adolfo Bonneville y habrá más exhibiciones de Wall Of Death Gypsy, al igual que circuito Enduro Vintage. El fútbol en moto, o motoball, captará la atención de los visitantes durante esta jornada que culminará con bandas internacionales como Dustaphonics, Supersuckers, Danny Fucker y Rudeboy play Urban Dance Squad.

Las cronometradas del Enduro Vintage y el resto de las competencias se definirán el sábado, y se realizará otra ruta motera. También se presentarán los acróbatas de Wall of Death Gypsy en tres funciones y confluirán más grupos musicales, como Reverendo Band, Dr. Hofmann & Vitorio (sesion Vermut), The Smoggers, Komodor, Eddie & the hot rods, Lords of Altamont y el DJ Malamezcla.

El último día del Motorbeach Festival 2023 seguirá lleno de diversión con una travesía a nado en la playa, otra de stand up paddle y más exhibiciones de Wall of Death Gypsy.

Seguridad en el mejor ambiente Los amantes del motor alternativo tienen la oportunidad de encontrarse en este evento cada verano, para rendir tributo a las cilindradas, la música y los ambientes naturales que inspiran la fraternidad y el relax. Bikers y conductores de todo el continente realizarán un peregrinaje en cuyo destino les espera total seguridad y actividades a su medida, para vivir momentos inolvidables.