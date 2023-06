Furgonetas para camperizar con M10 Selection

Para muchos españoles, algunos placeres de la vida no están directamente relacionados con el lujo. Al contrario, muchos de estos prefieren salir de viaje y conocer el mundo en su furgoneta, ya que este tipo de vehículos les permite hacer largos viajes en carretera y disfrutar de la vida al aire libre.

M10 Selection lleva 18 años cumpliendo el sueño de miles de viajeros en el país, al ofrecerles una amplia selección de furgonetas de ocasión pequeñas, medianas y grandes, listas para acondicionar y darse una escapada inolvidable.

De un vehículo a una casa con ruedas Las furgonetas de ocasión se han convertido en las aliadas perfectas de muchos amantes de los viajes, ya que las mismas pueden acondicionarse para que las personas puedan dormir, ducharse o cocinar, e ir a donde quieran. Estas permiten a los viajeros ahorrarse mucho dinero en hospedajes de hoteles o residencias, al igual que disfrutar de bonitos atardeceres.

Todo viajero que cuente con un furgón, puede transformar el vehículo en una casa con ruedas, considerando el Manual de Reformas de Vehículos, donde se describe qué modificaciones se consideran como reforma y cuáles no, ya que, en algunos casos, se necesita homologar la furgoneta camperizada para evitar futuras multas.

Considerando que las limitaciones de los coches son evidentes, al contar con furgonetas para camperizar, los viajeros podrán ir a la playa o a la montaña con total confianza y comodidad. Cabe destacar, que para camperizar una furgoneta se requiere de la instalación de calefacción, cocina, circuito de agua, instalación eléctrica, ventanas, aislamientos y muebles, para hacer del recorrido una experiencia única y cómoda para las parejas o el grupo familiar.

¿Dónde comprar furgonetas para camperizar? En la actualidad, existen muchas empresas que ofrecen el servicio profesional de camperización, el cual debe cumplir con la legislación vigente del país.

No obstante, el primer paso sería comprar una furgoneta que pueda acondicionarse sin problemas, sea una cámper o una furgoneta de gran volumen; la elección no es tan sencilla como parece, ya que existen diferentes modelos, tamaños y marcas en el mercado.

Por ello, el equipo de vendedores cualificados de M10 Selection, ayuda a los viajeros a elegir la mejor furgoneta según sus necesidades, presupuesto y tipo de viaje que deseen realizar.

La empresa cuenta con un amplio catálogo de furgonetas de ocasión para camperizar en distintos tamaños y de las marcas más reconocidas del sector automovilístico, como Citroën, Volkswagen, Peugeot, Renault, entre otras.

Elegir la furgoneta adecuada y acondicionarla con los accesorios necesarios, permite a los viajeros vivir una aventura inolvidable sobre ruedas. Cabe destacar, que cada uno de los vehículos que ofrece este concesionario en España, a pesar de ser de segunda mano, cuentan con garantía de hasta 12 meses y pueden financiarse en cómodas cuotas.