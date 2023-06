El tratamiento de fototerapia LED capilar es no invasivo y sirve para combatir la caída del cabello

La caída del cabello, también conocida como alopecia, es un problema común que afecta a hombres y mujeres de todas las edades como consecuencia de una variedad de factores, tales como el envejecimiento, la genética, el estrés, los desequilibrios hormonales o ciertas condiciones médicas. Al experimentar una disminución en la densidad capilar, las personas suelen ver cambios en su apariencia, lo cual puede tener un impacto significativo en su confianza y autoestima. Afortunadamente, existen diversas opciones de tratamiento disponibles para abordar este problema, y una de las más innovadoras y no invasivas es la fototerapia LED capilar. Este tratamiento implementado en la Clínica Capilar Laura Agrelo es una solución segura y efectiva para revertir la pérdida de cabello.

¿Qué es la fototerapia LED capilar? La fototerapia LED capilar es una técnica que se implementa para tratar cuadros de alopecia a través de un equipo denominado Ledsmedical Hair, que utiliza la luz para estimular el crecimiento del cabello de manera segura y eficaz.

A través de la gestión de manos expertas, este tratamiento no invasivo consiste en trabajar sobre la zona afectada mediante una terapia de láser de baja intensidad que fomenta el flujo sanguíneo en el cuero cabelludo, estimulando las células capilares y limitando la pérdida de pelo.

Cuando las luces LED penetran, no solo promueven la circulación sanguínea y detienen la caída del cabello, sino que también aumentan el suministro de nutrientes a los folículos, lo cual, a su vez fortalece los capilares debilitados y estimula el crecimiento de cabello nuevo y saludable. Además, la fototerapia LED capilar ayuda prevenir el daño de los folículos pilosos, ya que elimina las toxinas acumuladas en el cuero cabelludo, brindando múltiples beneficios mediante un mismo tratamiento.

¿Cómo funciona la fototerapia LED capilar? El tratamiento de fototerapia LED capilar se basa en la aplicación de diodos emisores de luz de baja intensidad sobre el cuero cabelludo, los cuales emiten longitudes de onda específicas de luz roja, azul, verde y amarilla, que han demostrado ser beneficiosas para el crecimiento capilar.

Según las necesidades de cada paciente, en función de las indicaciones médicas y el tipo de tratamiento requerido, se establece previamente el rango óptimo sobre el que trabajará el aparato de luces LED, con el objetivo de maximizar la reactivación de la microcirculación del cuero cabelludo de forma eficaz.

Gracias a que es un tratamiento que no utiliza radiación ultravioleta, los pacientes no corren riesgo de sufrir ningún tipo de daño en la piel, ni dolores o efectos secundarios adversos. Se trata de una opción especialmente atractiva para aquellos que buscan alternativas a los tratamientos invasivos, como los trasplantes capilares o los medicamentos tópicos. No obstante, también suele ser un complemento a la hora de potenciar y extender los resultados de estos tratamientos.

De la mano de la Clínica Capilar Laura Agrelo, la fototerapia LED capilar es una opción prometedora para detener y revertir la pérdida de cabello, gracias a su tecnología avanzada, no invasiva, de estimulación capilar.