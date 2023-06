El software de Hirint ayuda a evaluar las competencias de un candidato

Tradicionalmente, los procesos de selección de personal se han centrado en una evaluación de los currículos que envían los candidatos y en la realización de entrevistas personales. Hoy en día, un elemento cada vez más usado para optimizar estos procesos es la evaluación competencias, que tienen el objetivo de encontrar candidatos idóneos para cada puesto de trabajo.

En este contexto, la plataforma tecnológica Hirint ofrece un sistema de evaluaciones, basado tanto en psicología organizacional como en big data, que permite medir habilidades personales, también llamadas soft skills. Estas son aquellas que no se desarrollan fácilmente a través de la formación. Por este motivo, las empresas suelen preferir que los candidatos ya tengan incorporada al menos una base de ellas.

¿Cómo realizar una evaluación de competencias con Hirint? El proceso que propone esta plataforma tecnológica para medir las habilidades de los candidatos consiste de 5 pasos. En primer lugar, es necesario confeccionar un perfil a medida escogiendo las competencias claves que se desean evaluar. Asimismo, es importante configurar el grado de desarrollo de las mismas que se aspira a encontrar y el peso de cada uno en el perfil final del candidato.

Una vez cumplido este primer paso, el usuario de Hirint puede decidir de qué manera evaluar a sus candidatos. En este sentido, es posible invitarlos de manera individual, masiva o automática, a través del ATS (sistema de gestión del proceso de selección, por sus siglas en inglés). Otra opción es crear una landing para que los mismos candidatos efectúen el registro.

Por lo general, las pruebas de Hirint no duran más de 15 minutos. En todos los casos, se pueden completar desde cualquier dispositivo. Cuando el test finaliza, el sistema genera dos informes de manera automática, uno para la empresa y el otro para el candidato. Esto último mejora la experiencia del postulante y, por lo tanto, el employer branding. Finalmente, con los informes que elabora Hirint y el ranking de ajuste al puesto, la empresa puede tomar una decisión basada en datos avalados científicamente y libres de sesgos.

Selección de personal afín a la cultura de una empresa El sistema de evaluación de competencias de Hirint permite seleccionar a la persona adecuada, siguiendo los criterios que imponen la cultura y los valores de una empresa. A propósito de esto, un trabajador que se identifica con estos rasgos se adapta rápidamente y de manera sencilla. A su vez, esto aumenta tanto su motivación como su capacidad productiva. Por el contrario, si un trabajador no se identifica con la cultura de una organización, es más probable que rote rápidamente.

Con el servicio que brinda la plataforma Hirint es posible llevar adelante una evaluación de competencias y habilidades personales para escoger los candidatos que mejor se ajustan a las necesidades de una empresa.