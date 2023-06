Becadvisor ayuda a las empresas a agilizar la búsqueda de becarios

Los becarios se introducen en el mundo laboral mediante las oportunidades de prácticas o convenios que les ofrecen las empresas. De esta forma, acceden a un puesto de trabajo orientado a la formación, que no conlleva el mismo volumen de tareas que un empleo normal. Esto se debe a que el horario es más reducido, para poder dedicar las horas restantes al estudio.

Para ayudar a las empresas a encontrar un becario con el perfil adecuado, ha surgido la plataforma Becadvisor. Esta se encarga de realizar una búsqueda personalizada, mediante la automatización del proceso de candidatura. Sumado a esto, también ayuda a gestionar el convenio de prácticas, brindando toda la información y los pasos necesarios a seguir por parte de la empresa interesada, además de llevar a cabo el seguimiento posterior de las prácticas realizadas allí.

¿Cómo funciona la plataforma? El becario elegido debe ser una persona que encaje con las necesidades de la empresa, que pueda demostrar sus capacidades. Es una ventaja que se trate de personal joven y con conocimientos actualizados, aspectos importantes para el crecimiento de la empresa.

El proceso para elegir el becario adecuado es un trabajo mucho más minucioso que elegir un empleado corriente, porque no se trata de un contrato laboral fijo. La empresa debe establecer un convenio de prácticas con la universidad o instituto de donde proviene el estudiante, junto con un plan formativo. El primer paso es tramitar el documento que exprese la relación entre la empresa, el estudiante y su centro de estudios, donde se detallan las funciones del becario y cómo estas van a contribuir a su formación. Cada universidad o instituto posee su propia metodología en cuanto a la gestión de convenios, por lo que no existe un modelo estándar para llevar a cabo estos procesos. Por este motivo, Becadvisor es un intermedio que facilita estos trámites, y la empresa solo tiene que preocuparse por seleccionar el becario ideal.

Aspectos a tener en cuenta para elegir un becario En el momento de ofrecer prácticas profesionales a un estudiante, es importante que la empresa determine estos aspectos: estudios requeridos, tipo de jornada laboral y modalidad de trabajo (que puede ser remota, presencial o híbrida). En cuanto a la remuneración, la empresa puede fijar una cantidad o esperarse a negociarlo con el estudiante, aunque, en la mayoría de los casos, cada centro de estudios estipula un mínimo a pagar en el convenio de prácticas.

Becadvisor se encarga de publicar la oferta de la empresa en su página web, así como en las páginas de las universidades e institutos, donde se encuentran los posibles candidatos para las prácticas. Posteriormente, la empresa recibe los CV con todos los perfiles que se postulan para la oferta, procediendo con la selección y la evaluación de cada uno. Tarea que puede llevar a cabo en la misma plataforma desde el perfil de cliente.

Becadvisor acompaña tanto a la empresa como al estudiante en todo el proceso de selección, por lo que se ha ganado la confianza de sus usuarios, ya que garantiza la integridad de ambas partes.