Las claves de contratar música en vivo para un restaurante; una experiencia gastronómica única

La música es uno de los elementos que más influye en la vida y las emociones de las personas. Esta hace que las ganas de bailar se vuelvan irresistibles y es la mejor compañía posible a la hora de disfrutar y pasar el rato con amigos y familiares.

Hoy en día, la forma más habitual de escucharla es a través de los teléfonos móviles, mediante las diferentes plataformas musicales existentes. Sin embargo, esta práctica no tiene nada que ver con escuchar música en vivo.

El sonido de la guitarra o de un violín, la calidez de una buena voz y la improvisación en la presentación o en ciertos momentos de las canciones son únicos. Para vivirlos, no hace falta ir a un gran concierto o festival, ya que es posible encontrar grandes músicos en la cercanía, tocando en lugares como fiestas, bares o restaurantes. Además, actualmente, con iniciativas como la de Fander, contratar a un artista para que toque en vivo en eventos privados o comercios se ha vuelto mucho más accesible.

Los beneficios de contar con música en directo en un restaurante Los restaurantes y bares son espacios de encuentro ideales donde las personas acuden a disfrutar de una buena comida y una bebida refrescante. No obstante, esta experiencia puede ser mucho más agradable si se acompaña con música en vivo, ya que la atmósfera se vuelve más amena.

Por otro lado, esta apuesta por la música puede hacer que los clientes se queden durante más tiempo en el establecimiento y consuman más, lo que repercute en un notorio aumento de los ingresos para los propietarios.

Otro de los grandes beneficios de tener música en vivo es que se ofrece una experiencia diferente y memorable que puede hacer que los comensales vuelvan al restaurante en un futuro.

Contrataciones rápidas y sencillas, de la mano de Fander Gracias a Fander, contratar música en vivo para un restaurante es ahora más simple y sencillo que nunca antes. La plataforma online surgió con la idea de hacer más divertida, original y memorable la experiencia en comercios, eventos privados y otras actividades llevando músicos que toquen.

Para ello, la página web de Fander sirve de ventana para una larga lista de grupos musicales, solistas, dúos y DJ a los que se puede contratar de forma rápida y eficaz. En el sitio web, cada artista tiene un perfil donde se pueden ver vídeos de su música y seleccionar las opciones de contratación, como el tiempo o qué canciones tocar.

Por si fuera poco, el equipo de Fander ofrece también asesoramiento a sus clientes a la hora de contratar una oferta musical en caso de que no se tenga una idea preconcebida de lo que buscan. Además, ofrecen descuentos en su primera contratación a quienes se hayan suscrito a su newsletter, una oportunidad que no pueden dejar escapar aquellos propietarios de restaurantes y bares que estén buscando dar un aire especial a su establecimiento a partir de la emoción de la música.