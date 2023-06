The Wine Truck es un bar de vinos en el que es posible celebrar eventos originales

Los foodtrucks se han convertido en un elemento recurrente dentro de conciertos, festivales y demás eventos culturales. Su oferta culinaria abarca una gran variedad de alimentos, así como cervezas y café. Sin embargo, una bebida poco frecuente en este escenario es el vino, pese a la profunda tradición vinícola en todas las regiones españolas.

Esta situación es la que inspira el surgimiento de The Wine Truck, un emprendimiento liderado por Sara Fernández, cuyo concepto consiste en un bar de vinos itinerante que ofrece un servicio personalizado por Catalunya, acorde a las características del evento correspondiente y los requerimientos de cada público.

Una novedosa forma de llevar el vino a cualquier tipo de evento The Wine Truck es un proyecto diseñado para llevar el vino a pie de calle. Para ello, cuenta con un novedoso y original foodtruck; su primer remolque era originalmente una churrería, pero fue remodelado, adaptado y completamente equipado como un bar, para disfrutar cómodamente de esta bebida al aire libre, y hace poco invirtieron en uno nuevo y reluciente que llama la atención allí donde va. Su carta incluye una variada selección de vinos de origen catalán con y sin denominación, fabricados por pequeñas bodegas sostenibles de la región. Estas variedades incluyen vino blanco, tinto, rosado, cava, en lata e incluso mosto, para quienes no beben alcohol.

Estas características permiten trasladar el vino a diferentes escenarios, como plazas, festivales o hasta eventos privados donde se solicite sus servicios. Por otro lado, los emprendedores, Sara y su pareja Jonatan, brindan un servicio que se caracteriza por su profesionalidad, cercanía y trato personalizado. Sus conocimientos en la materia les ayuda a transmitir la cultura vinícola, de modo que orientan a sus clientes para que descubran las peculiaridades de cada variante, ya sea en las copas que sirven o a través de sorprendentes catas. Además, su carta de vinos se adapta a cada ocasión, según las preferencias del público y las necesidades particulares del evento.

La inspiración detrás de The Wine Truck y su innovador concepto El camino que llevó a Sara Fernández a dar vida a este proyecto tiene varios giros. Todo empezó al regresar a España con un inglés fluido y un título en turismo, tras sus estudios en los Estados Unidos. Sus primeras experiencias profesionales la llevaron hacia una bodega de vinos. Esta experiencia le permitió conocer la cultura del vino, de la cata y los maridajes. Durante 15 años, se dedicó al enoturismo y a conocer el mundo vinícola, para luego, junto con su compañero Jonatan, crear The Wine Truck.

Durante un concierto, la pareja notó que los foodtrucks en España rara vez ofrecen vinos, algo relativamente popular en otros países, como Francia o Estados Unidos. Esto los motivó a desarrollar la idea que hoy se materializa en The Wine Truck, un proyecto que ha participado en innumerables eventos en Cataluña. Además, ha sido ganador del Premi Vinari d'Enoturisme a la Millor Iniciativa 2022, un galardón otorgado a los emprendimientos emergentes en el sector vinícola y del enoturismo. Actualmente, buscan seguir expandiendo los horizontes de este proyecto y democratizar cada vez más la cultura del buen vino catalán.