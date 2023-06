Cuáles son las ventajas de contar con profesionales para el desmantelamiento industrial

El desmantelamiento industrial es el proceso de poner fuera de servicio una instalación de forma segura y rentable. Por lo general, esto se hace cuando el espacio cesa sus operaciones o ya no es útil ni puede aprovecharse.

En España, hay múltiples negocios que se especializan en el desmantelamiento industrial. Lo recomendable es elegir uno de carácter local para facilitar la logística de la acción. La empresa Recoalsa Reciclados destaca en el área metropolitana de Valencia gracias a su servicio de desmontaje de instalaciones, fábricas y naves industriales.

¿Cuáles son los pasos del servicio de desmantelamiento industrial de pequeños negocios e industria? El primer paso es realizar una valoración de los trabajos a realizar y de las posibles salidas a cada parte de la instalación (stocks, instalaciones, maquinaria, vehículos, etc.). Es importante que lo realice una empresa especializada en este tipo de trabajos y que disponga de diferentes tipos de recursos (venta de segunda mano, reacondicionamiento, subasta, achatarramiento, etc.), para poder dar la mejor salida a cada uno de los activos y obtener así la máxima rentabilidad.

Posteriormente, se procede a hacer una clasificación selectiva de equipos, maquinarias y materiales que forman parte o se encuentran en el recinto. Algunos materiales son valiosos y pueden reutilizarse en otras industrias o productos, por lo cual son recuperados y enviados a un centro de reciclaje.

Después de retirar las máquinas, se procede a limpiar la instalación.

En algunos casos, se realiza una restauración, sobre todo si se quiere dar un nuevo uso al espacio.

Los negocios de desmantelamiento más avanzados también pueden encargarse del desguace de una nave o del derribo de un edificio industrial. Para ello, es necesario acudir a profesionales que tengan una maquinaria adecuada, puesto que muchas veces las estructuras son metálicas y difíciles de desmontar.

Asimismo, es importante que el servicio de desmantelamiento industrial se encargue de la gestión de residuos peligrosos, ya que puede haber sustancias como el amianto en las instalaciones a desmontar.

¿Cuáles son los beneficios del desmantelamiento industrial? El desmantelamiento industrial tiene varios beneficios: ecológico, económico y funcional.

El reciclaje de los materiales es de gran beneficio ecológico, porque reduce la extracción de nuevos recursos naturales destinados a un sector tan contaminante como lo es el industrial. Por otro lado, un desmontaje adecuado preserva la seguridad de las personas, ya que los residuos pueden ser tóxicos y resultar peligrosos para la vida si no se desechan de manera correcta.

El desmantelamiento industrial puede suponer una fuente de ingresos extra o un ahorro importante en su coste, cuando se realiza buscando la máxima obtención de beneficio, utilizando diferentes canales.

El desmantelamiento industrial también representa una oportunidad para cesar actividades poco sostenibles. Por lo general, las fábricas y naves antiguas operan bajo parámetros anticuados. En estos casos, se puede aprovechar para hacer una renovación y crear instalaciones más amigables con el medioambiente.

Para acceder a los beneficios mencionados es posible acudir a Recoalsa Reciclados. El desmantelamiento industrial de la empresa incluye el transporte, el almacenamiento, la maquinaria necesaria y el certificado de destrucción. El equipo de atención al cliente puede realizar un presupuesto del servicio en tan solo 24 horas.

El desmantelamiento industrial se ha convertido en un proceso necesario para adaptarse a los cambios del sector productivo. En este sentido, es importante planificar correctamente los trabajos de esta envergadura y dejar que los profesionales especializados se encarguen.