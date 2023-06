Para qué sirve el propulsor acuático de eSea

La práctica de deportes acuáticos en España como el kayak, paddle surf (SUP) o el windsurf ha adquirido mayor popularidad con el paso de los años. Además, esta tendencia se potencia aún más durante la temporada de verano.

En este contexto, es importante destacar que este tipo de actividades relacionadas con el agua generan adrenalina, pero también suponen un peligro latente si no se dispone de sistemas seguros que se adapten a los diversos equipamientos deportivos. En consecuencia, dentro del mercado surge un innovador propulsor acuático eléctrico que fabrica la marca eSea. Un sistema de propulsión eficaz y seguro, con baterías recargables para acoplarse a cualquier embarcación ligera.

Las claves de este sistema de propulsión acuática El propulsor acuático eléctrico que fabrica la startup catalana es compacto y tiene dos piezas, una batería recargable y un motor que – aunque cada uno dispone de un módulo estanco independiente – están integrados en el mismo dispositivo.

La tecnología es segura en cualquiera de sus funciones, ya que puede ser empleada para recorrer pequeñas distancias o descansar durante un paseo, como elemento adicional para navegar o remar, o como asistencia para salir de una corriente inesperada o regresar a tierra en caso de emergencia.

Asimismo, cabe destacar que el equipo es versátil, puesto que cuenta con un sistema de acoplamiento sencillo para cualquier tipo de embarcación ligera – hinchable o rígida – con quilla ya sea kayak, SUP, vela ligera o embarcación de recreo. Incluso está la opción de adaptadores (adhesivo junto con decathlon/ slide) que no necesitan utilizar la fijación de la quilla.

Otro aspecto que distingue al producto de la marca eSea es que no genera interferencia alguna para el usuario que practica el deporte acuático, tanto en una tabla como en un kayak, porque, en caso de no ser activado, no modifica el comportamiento de las embarcaciones. Esto se debe en gran parte al poco peso del dispositivo.

Al mismo tiempo, la solución tecnológica está emparentada con un concepto sostenible debido al diseño hidrodinámico del propulsor y a que no requiere combustible. Además, su funcionamiento intuitivo es con baterías recargables que le otorgan una autonomía estimada hasta dos horas y la potencia puede controlarse a través de un mando a distancia que permite escoger entre tres niveles.

Asimismo, también existe una aplicación que posibilita personalizar el dispositivo de acuerdo con el deporte que se practique, sea paddle surf y kayak, vela ligera, kite, windsurf, etc.

Una herramienta que ayuda a salvar vidas El propulsor acuático de eSea tiene un empuje extra y un control en superficies acuosas que lo convierten en una herramienta muy útil de apoyo para equipos de rescate y situaciones críticas, donde unos segundos marcan la diferencia.

Por otro lado, la tecnología destaca por su sencillo manejo y un motor con la suficiente potencia para optimizar el rendimiento físico del socorrista, reduciendo el tiempo de llegada y retorno en los ríos y playas. Estos beneficios ya han sido certificados por las brigadas de salvamento, bomberos y policías del País Vasco.

En resumen, el sistema de propulsión acuática que fabrica eSea irradia seguridad y una eficacia certificada en los usuarios.