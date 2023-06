Centro Médico El Pilar dispone de las últimas tecnologías para eliminar tatuajes

Si bien los tatuajes eran una tradición de culturas milenarias, en las últimas décadas se han convertido en, prácticamente, una moda. Hoy en día, son menos las personas que no tienen tatuajes que las que tienen. Afortunadamente, se ha naturalizado esta práctica, por lo que cada vez da menos impresión. Sin embargo, los tatuajes siguen siendo un dibujo que estará en la piel para toda la vida. Muchas personas no son conscientes de este factor a la hora de realizarse uno, y luego se arrepienten. Para estos casos, se han perfeccionado técnicas para la eliminación de tatuajes. En este sentido, en Madrid, uno de los centros de estética que ofrece este servicio es el Centro Médico El Pilar.

El láser Q-Switched Nd-Yag Una de las últimas novedades de El Centro Médico El Pilar es que ha incorporado el láser Q-Switched Nd-Yag, una herramienta de última generación que borra cualquier tipo de tatuaje sin posteriores marcas o cicatrices en tu piel. Si bien ya existían láseres que quitan tatuajes, el Q-Switched Nd-Yag es uno de los más avanzados del mercado.

Combina hasta tres longitudes de onda 1320 nm, 1064 nm y 532 nm para conseguir mayor versatilidad y un mayor número de opciones de acuerdo con los distintos tipos de tatuajes que existen. En este sentido, esta máquina tiene una potencia de 2000 Mj y es capaz de trabajar hasta 10 Hz (impactos por segundo). Además, tiene varios tamaños de spot para combinarlos en función de las necesidades de cada paciente.

El servicio de El Centro Médico El Pilar Además de contar con el láser Q-Switched Nd-Yag, el Centro Médico El Pilar ofrece sesiones personalizadas llevadas a cabo por médicos que están colegiados en el colegio de médicos de Madrid y debidamente acreditados. A su vez, el centro estético cuenta con un sistema de cita previa para que los pacientes eviten esperar en largas colas. Por otro lado, la primera consulta de valoración, donde los profesionales realizarán un plan con un tratamiento personalizado con el número de sesiones necesarias para eliminar el tatuaje completamente de la piel, es gratuito.

Cabe destacar que para saber la cantidad de sesiones que harán falta se debe considerar el tamaño del tatuaje, la profundidad y la calidad de la tinta, los colores, el tipo de piel, la localización y la antigüedad. Sin embargo, los primeros resultados se verán entre los primeros 3 y 7 días posteriores a la primera sesión. Por otra parte, es importante saber que este tratamiento no se realiza en los meses de julio y agosto debido a la alta luminosidad solar, la cual puede perjudicar en el resultado final de la piel.