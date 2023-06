Diseño de sonrisa e implantes dentales en Odontología de Marlon Becerra

El Dr. Marlon Becerra es uno de los odontólogos líderes en Colombia y Latinoamérica, gracias a sus contribuciones en la odontología estética, con técnicas sobre el manejo de color, formas y aspectos de los dientes. Actualmente, tiene un concepto único en Odontología y tiene bajo su dirección más de 14 clínicas, convirtiéndose día a día en el responsable de la sonrisa de millones de personas, entre ellas, 16 miss Colombia, cientos de actores, modelos y personalidades a nivel mundial.

La estética dental es muy importante porque la forma de los dientes juega un papel muy relevante en la autoestima de las personas.

En los casos en que se requiere diseño de sonrisa, implantes dentales o carillas dentales, Odontología de Marlon Becerra ofrece tratamientos personalizados que se adaptan a las necesidades de cada paciente.

En situaciones críticas es común pensar que ningún tipo de tratamiento puede brindar una recuperación completa, pero la realidad es que para Marlon Becerra y su clínica odontológica los casos complejos son los más comunes en sus sedes.

Todo sobre los implantes dentales Cuando una de las piezas dentales naturales sufre un accidente que tiene como resultado la pérdida total, se debe realizar un proceso de sustitución con otra que calce a la perfección y cumpla con la misma función.

En estos casos se debe realizar una cirugía de implante dental. Este procedimiento consiste en la sustitución de la raíz del diente con unos pernos metálicos y en la corona se coloca un diente artificial.

Existen varios procedimientos que realizan en Odontología de Marlon Becerra, pero uno de los más comunes son las coronas dentales, la cual se emplea, no solo cuando se pierde un diente, sino también cuando se fractura o tiene un desgaste severo.

Dependiendo de las necesidades del paciente, se puede escoger el tipo de material que puede ser porcelana o cerámica. En la mayoría de los casos se obtiene una recuperación rápida, tanto de la fuerza como de la funcionalidad de la pieza dental.

Por otra parte, la prótesis fija "all on four" es otro enfoque que se utiliza cuando se pierden los dientes maxilares. En este procedimiento específico se colocan cuatro implantes con una prótesis híbrida que utiliza metal y acrílica.

Diseño de sonrisa en Odontología de Marlon Becerra Es importante diferenciar que los implantes dentales se suelen utilizar en casos de emergencias por la pérdida de un diente, mientras que el diseño de sonrisa es un procedimiento odontológico, ideal para lucir una sonrisa más estética.

Odontología de Marlon Becerra utiliza un concepto propio, con una suma de procesos que incluyen el cambio de tamaño, forma, posición y color del diente para darle una apariencia más armónica a la persona. En un inicio se realiza un estudio de la forma del rostro para obtener la longitud tanto el diente como de los ángulos en general.

Dependiendo de lo exigente que sea el caso, se realizan limpiezas para eliminar los cálculos acumulados, cirugías de márgenes que permite nivelar la altura del diente y también, la resina de alta densidad.

De igual manera, se recomienda acudir a profesionales para obtener un procedimiento que se adecúe a la estética de cada persona. Para conocer más detalles del servicio, Odontología de Marlon Becerra cuenta con un blog en el que detallan sus casos de éxito y demás procedimientos dentales disponibles para atención inmediata.