Joaquín Molpeceres, dueño de Desprosa, repasa los campamentos de verano y cursos intensivos de golf para este año en el Campo de Golf Olivar de la Hinojosa.

El Club de Golf Olivar de la Hinojosa, según Joaquín Molpeceres Sánchez, no es solo un espacio para los amantes del golf, sino también un lugar donde los niños pueden aprender y crecer. Este verano, el club ofrece campamentos y cursos intensivos de golf, tenis y pádel, diseñados específicamente para niños de 6 a 14 años.

Campamentos de verano en el Club de Golf Olivar de la Hinojosa Este verano, el Club de Golf Olivar de la Hinojosa ofrece campamentos de verano para niños de 6 a 14 años. Estos campamentos se realizan en dos quincenas, la primera del 26 de junio al 7 de julio y la segunda del 10 al 21 de julio. Los niños tendrán la oportunidad de aprender y practicar golf, tenis y pádel en un entorno seguro y divertido.

También el club ofrece cursos intensivos de golf para todo tipo de jugadores. El club cuenta con un campo de dos recorridos, uno largo de 18 hoyos par 72 y otro de 9 hoyos par 29. Estos cursos son una excelente oportunidad para los jugadores para mejorar sus habilidades y disfrutar del juego en un entorno hermoso y desafiante. Toda la información de estos cursos está disponible en la página web del club y ya están las inscripciones abiertas para todas las semanas disponibles de julio a septiembre.

Los beneficios del golf, tenis y pádel para los niños Estos deportes no solo promueven la actividad física, sino que también enseñan habilidades valiosas que los niños pueden llevar consigo a lo largo de sus vidas. El golf, el tenis y el pádel ayudan a mejorar la coordinación, el equilibrio y la concentración. Además, estos deportes fomentan el juego en equipo, la deportividad y el respeto por los demás.

Tecnología de vanguardia en el campo de prácticas El club también cuenta con la tecnología TOPTRACER en su campo de prácticas. Esta tecnología rastrea la bola en tiempo real y muestra la trayectoria y las estadísticas en monitores individuales en cada estación de práctica. Es un servicio de pago en el campo de prácticas del Golf Olivar de la Hinojosa, y los usuarios deben seleccionar un objetivo y activar su estación de prácticas en la recepción.

“Nuestros cursos intensivos están diseñados para ayudar a los jugadores a mejorar rápidamente. Ofrecemos instrucción personalizada y acceso a esta nueva tecnología. Creemos que esta combinación de enseñanza de alta calidad y tecnología de vanguardia realmente acelera el progreso de los jugadores”, remarca Joaquín Molpeceres.

Joaquín Molpeceres Sánchez: un líder en el mundo del deporte Joaquín Molpeceres Sánchez, dueño del club, es un empresario deportivo que ha estado muy ligado al mundo del tenis. En 1976 fue nombrado vicepresidente de la Federación de Tenis de Madrid, cargo que desempeñó hasta 1982. Desde el 1983 hasta el año 2000 ha sido presidente de la Federación Madrileña de Tenis por elección. Desde 2003 hasta 2017 pasó a ser presidente de UFEDEMA, figurando como presidente de honor desde entonces. Molpeceres ha asistido a eventos importantes como la Gran Gala de la Ciudad de la Raqueta. También es el presidente de Licuas, una empresa que ha recibido el Premio Nacional de Jardinería Pública PARJAP2023 por la remodelación del Paseo de México en el parque de El Retiro.

El Club de Golf Olivar de la Hinojosa, con su compromiso con la formación deportiva de los niños y su dedicación a la excelencia en todas las áreas, es un lugar ideal para que los niños aprendan y se diviertan este verano.

Lo que les distingue es su compromiso con la excelencia en todos los aspectos del golf. Su campo de 18 hoyos es desafiante y hermoso, y su tecnología TOPTRACER en el campo de prácticas permite a los jugadores mejorar sus habilidades de una manera que no es posible en otros lugares. De esta forma, "el club sigue siendo uno de los grandes líderes en el mundo del deporte", comenta Joaquín Molpeceres Sánchez. "Nos tomamos muy en serio nuestro compromiso con el medio ambiente. Utilizamos agua reciclada en nuestro campo y fomentamos la fauna y la flora en un entorno que originalmente era un vertedero. Creemos que es nuestra responsabilidad cuidar el entorno natural que nos rodea", subraya.

Cómo se refleja la pasión de Joaquín Molpeceres por el mundo de la raqueta en el Club de Golf Olivar de la Hinojosa Aunque son principalmente un club de golf, también reconocen la importancia de otros deportes como el tenis y el pádel. Tienen excelentes instalaciones de tenis y pádel y ofrecen programas de ambos deportes junto con sus programas de golf. Creen que la diversidad de deportes enriquece la experiencia de sus miembros.

En el Club de Golf Olivar de la Hinojosa, dan la bienvenida a una comunidad de personas que aman el deporte y valoran el aprendizaje y la mejora continua. Ya sea para jugar al golf, al tenis o simplemente para disfrutar de su hermoso entorno, desde el Club de Golf Olivar de la Hinojosa están seguros de que el usuario encontrará un hogar allí.