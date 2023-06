Celebrar el Día del Motorista con la oportunidad de diseñar la moto deseada junto a 911MX

Para las personas que siempre han soñado con una moto que no existe, 911MX la hará realidad. Con esta contundente declaración de intenciones inspirada en el antiguo mantra de Ferdinand Porsche: “Como no podría encontrar el deportivo de mis sueños lo construí yo mismo”, vio la luz hace apenas un año, la división custom de una nueva marca de motos: 911MX Factory©.

Vivir al máximo implica ir experimentando retos y actividades únicas. Por desgracia, no se vive eternamente. Así que las personas deben disfrutar de su vida mientras puedan. Esta es la filosofía que desde 911MX quieren promover predicando con el ejemplo. Por ello, con motivo de la festividad del Día de la Moto 2023, que en esta ocasión tendrá lugar el próximo domingo 11 de junio, desde esta enseña madrileña han lanzado una original propuesta: “Nuestro objetivo es hacer disfrutar a los amantes del motociclismo más sibaritas de la capital de una jornada de convivencia única y diferente, casi como las motos que construimos”, explica Diego Mena, fundador y director general de 911MX.

Celebrar el Día de la Moto mientras los constructores de 911MX llevan las ideas de cada uno a otro nivel y le ayudan a personalizar su ciclomotor ahora es una realidad. Este año será posible gracias a la iniciativa de esta marca española experta en la customización de motos, que busca también seguir dándose a conocer. Para reservar una asesoría gratuita (las plazas son limitadas) hay que completar el formulario de contacto de su web o llamarles por teléfono unos días antes.

¿Quién es 911MX Factory? ¿Por qué les suena el nombre BMW R18 GRÜNER BLITZ ("Relámpago Verde") a los moteros?

Diego Mena y su equipo de reconocidos constructores colaboradores, entre los que se encuentra el legendario Pepo XTR, están triunfando en todo el mundo gracias a su primer trabajo custom realizado con una BMW R18 como base. Bajo el alias de Relámpago Verde, esta showbike estilo café racer y de un rojo y verde fácilmente reconocibles, fue presentada oficialmente en el Motorbike Expo de Verona (MBE), uno de los salones internacionales de referencia para el motociclismo más pro.

911MX no ha podido iniciar con mejor fortuna su presentación y andadura internacional. El equipo liderado por Mena, se marcó un “Veni, vidi, vici”, y con su primera opera prima consiguió adjudicarse el premio a la mejor moto del MBE en su categoría. Este emprendedor y su equipo, quien renunció a su posición como jefe de taller en Porsche España por cumplir su sueño, volvieron a España con cientos de menciones positivas en redes sociales y el reconocimiento general de las principales revistas especializadas en motociclismo de todo el mundo.

Los que todavía no hayan podido ver en directo la BMW R18 de 911MX, tendrán una nueva oportunidad de hacerlo el próximo domingo 11 de junio, Día de la Moto, si acuden a su nueva tienda 911MX Shop ubicada en Alcobendas (Madrid) que abrirá oficialmente sus puertas ese día. Desde esta marca española animan a todo aquel interesado en transformar su moto a lanzarse a hacerlo durante su día grande y a no esperar más para cumplir el deseo más personal de todo motorista que es tener una moto custom.

Para que la propuesta sea aún más tentadora, desde 911MX también han anunciado que ofrecerán un 10% de descuento en todos aquellos proyectos que se acuerden realizar ese día y/o durante la semana siguiente al Día Mundial del Motorista.

“If you can dream it, we can create it”. Viendo de lo que son capaces en 911MX Factory, no cabe duda de que para los que se decidan, su moto estará en muy buenas manos.