Arsitek Studio, expertos en reformas integrales y soluciones habitacionales en Madrid

En la actualidad, las principales ciudades de Occidente están sufriendo un aumento demográfico año a año de manera exponencial, y Madrid no es la excepción. El incremento de la demanda de vivir en los grandes centros urbanos se debe, en parte, a la concentración en estos de la mayor parte de la administración pública y privada, de las universidades y de los trabajos formales. Las consecuencias de esta situación es una crisis habitacional. Hoy en día, el suelo urbano, cada vez menos disponible, no cubre toda la demanda de vivienda de obra nueva. Ante este panorama, una salida que han encontrado los propietarios es comprar inmuebles de segunda mano y reformarla. Para ello, Arsitek Studio es una de las empresas líderes en reformas integrales en Madrid.

Todos los servicios de Arsitek Studio Arsitek Studio es una empresa radicada en Madrid que se especializa en reformas integrales, obras de rehabilitación, interiorismo, decoración y servicios de Passive House y obra nueva. Se trata de una firma reconocida en la capital de España gracias a su larga trayectoria y a su equipo multidisciplinar, conformado por arquitectos e interioristas de distintas especialidades, que garantiza en cada proyecto los resultados deseados de cada uno de sus clientes. Además, dentro de las reformas integrales desde cero que ofrece, también se incluye instalaciones de electricidad, fontanería, carpintería, solados y pavimentos, y el interiorismo relacionado con el mobiliario, iluminación y decoración.

La filosofía sostenible de Arsitek Studio Otras de las características que destaca a Arsitek Studio del resto de la competencia es que en cada uno de sus proyectos aplica el mayor grado de sostenibilidad y las estratégicas de ahorro energético. Para ello, la empresa utiliza los materiales y los sistemas más innovadores que se encuentran en el mercado. Esto responde a una consciencia por parte de Arsitek Studio sobre la importancia de mejorar el proceso constructivo para reducir el impacto medioambiental de la industria. En este camino, la firma cuenta con la certificación oficial del protocolo alemán Passivhaus que se otorga a especialistas en diseños de casas autosuficientes.

Con más de 3.700 proyectos y 20 años de experiencia, Arsitek Studio se ha convertido en una empresa que brinda soluciones ante la crisis poblacional que vive hoy en día la ciudad de Madrid. Sus reformas integrales no solo son una oportunidad más económica ante la obra nueva, sino que en muchas ocasiones la única posibilidad ante la falta de suelo urbano para construir.