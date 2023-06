'Indira, una leyenda de promesas rotas', el inolvidable «thriller circense» que ha llegado para quedarse

Editorial Caligrama publica una originalísima obra de ficción… que podría lastimar la sensibilidad de los lectores más pudorosos.

«Quizá mi abuelo inventó ese cuento con sus amigos dejando volar su fantasía debido a su amor por el circo, o quizá el cuaderno es real y llegó hasta mí tras ser hallado en la compañía Parish. Mientras no lo sepa con certeza, sin duda prefiero pensar que Indira existió y que los sucesos que se narran a continuación en las páginas de este libro son totalmente ciertos». De esta manera tan insinuante y atractiva arranca una narración fulgurante, una historia trenzada de manera magistral que lleva de la mano a los lectores a descubrir uno de los secretos mejor guardados del aparentemente inocuo y entretenido mundo del circo.

Editorial Caligrama, siempre pendiente de las voces emergentes en la literatura para convertirse en su altavoz, no ha dudado ni un segundo en apostar por la publicación de una obra que pone un pie en la necesaria hondura de la búsqueda de la condición humana, propia de los dramas shakesperianos, y otro en una narrativa contemporánea, ágil en sus formas y plagada de giros que sorprenderán al lector. Indira, una leyenda de promesas rotas es, en sí mismo, un perfecto trampantojo, todo un festín literario que encumbra a su autor a la categoría de alquimista del relato. Así las cosas, los lectores harían bien en no perder de vista a César del Rosal Rubio, por lo muy prometedora que se perfila su carrera como contador de historias.

En el caso que ocupa, la trama habla de Indira, un personaje con hechuras de convertirse en icónico e imperecedero. Nacida en la parte de atrás de un vagón de circo en 1882, mientras este se trasladaba por el sur de Europa, disfrutó de una completa educación en las más diversas materias gracias al empeño de sus padres, aclamados artistas circenses. Desde niña, mostró gran inteligencia y madurez: muy pronto tuvo la mente enfocada en tener su propio número. El funambulismo fue su última gran pasión, en la que mostró una gran coordinación y una destreza innata. El amor por su familia del circo marcaría toda su vida. De mente soñadora, gran defensora de la amistad y de las causas perdidas, su coraje siempre la inspiró a buscar la verdad.

En un momento dado, será testigo de unos extraños sucesos que interrumpirán el espectáculo de forma dramática. Los celos profesionales derivarán en una montaña rusa de sentimientos encontrados que acabarán desvelando una verdad tan oculta como peligrosa. Una siniestra leyenda cobrará existencia y el curso de los acontecimientos pondrá a prueba los nervios de los lectores. Desde ya se avisa que solo los más valerosos serán capaces de mirar la verdad cara a cara. El amor prometido, cuando se rompe, detona la mayor energía jamás soñada…

#indiraunaleyendadepromesasrotas

Editorial Caligrama Caligrama es un sello editorial que pertenece al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta.

Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pasan a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales.

Más información en la página web de Caligrama Editorial.

comunicacion@caligramaeditorial.com