La despigmentación láser del iris no tiene riesgo de glaucoma

Una de las enfermedades más peligrosas de la vista es el glaucoma, debido a que genera daño en el nervio óptico del ojo, por lo que es importante vigilar a qué tratamientos se somete una persona.

A diferencia de otras cirugías oculares, la despigmentación láser del iris no produce la elevación de la presión intraocular (IOP), motivo por el que no existen riesgos de sufrir glaucoma. En la clínica Eyecos, los pacientes pueden solicitar el tratamiento para cambiar su color de ojos, a través de equipos de tecnología avanzada que aseguran excelentes resultados.

¿Qué es el glaucoma y por qué las cirugías oculares pueden motivar su aparición? De acuerdo con la Academia Americana de Oftalmología, el glaucoma es una enfermedad visual que se produce debido a la acumulación del humor acuoso en la parte delantera del ojo. Este exceso de fluido incrementa los niveles de presión intraocular, lo que, a su vez, genera daños en el nervio óptico que podrían ocasionar la ceguera total del paciente.

Por esta razón, una de las formas para prevenir el glaucoma es no someterse a cirugías oculares peligrosas que incrementen los niveles de presión intraocular, por lo que resulta fundamental recibir la asesoría de un profesional. En ese sentido, el diagnóstico del glaucoma incluye la medición de la presión ocular, la revisión del ángulo de drenaje del ojo y la examinación del nervio óptico para comprobar que no existan daños.

La despigmentación láser del iris es un tratamiento efectivo que no produce riesgo de glaucoma La clínica Eyecos es reconocida en el sector médico porque basa sus tratamientos y cirugías en evidencia científica, siendo la despigmentación láser del iris una intervención mínimamente arriesgada. A través de un estudio que analiza la efectividad y confiabilidad de su láser NewEyes, la clínica ha determinado que el procedimiento no afecta la capacidad de flujo de salida a través de la malla trabecular a largo plazo.

Este estudio fue realizado en más de 500 pacientes, con una edad media de 35 años, a quienes se les realizó una tonografía comparativa, midiendo la presión intraocular antes y después de aplicar el balón de Honan durante 2 minutos. El resultado estadístico fue que la presión intraocular se redujo significativamente en la mayoría de pacientes, concluyendo que la despigmentación láser del iris no genera glaucoma crónico.

Basándose en los resultados que arrojó el estudio del láser NewEyes de la clínica Eyecos para la despigmentación láser del iris, los pacientes pueden acceder a esta intervención con total seguridad. Para constatar que pueden ser candidatos a este tratamiento, el equipo de especialistas de la clínica lleva a cabo una valoración inicial del ojo: visión, refracción, presión, tonografia, ángulo camerular, tomografía óptica, etc. Se puede agendar una cita para realizar esta consulta a través de su página web.