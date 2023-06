En VivaGym se ofrece un centro fitness dedicado al cuidado personal

El cuidado personal es clave para garantizar una buena calidad de vida y evitar cualquier tipo de problemas de salud, como trastornos y enfermedades que pueden resultar complejas.

Una de las formas de hacerlo es a través de rutinas de ejercicios físicos, que permiten mantener un peso saludable, tonificar los músculos y agilizar el metabolismo.

Ese es el enfoque que tiene VivaGym, un centro fitness con más de 50 gimnasios en España que destaca en el mercado por su política de no permanencia y la gran cantidad de actividades dirigidas que ofrece al público. La propuesta es innovadora dentro del segmento low cost y está enfocada en cumplir con las expectativas de los socios.

Actividades dirigidas de alta calidad Una de las principales características que tiene VivaGym es la variedad de actividades dirigidas a las que pueden acceder los clientes.

Las mismas están planificadas por expertos, con la intención de adaptarse a los gustos y necesidades que tengan las personas, privilegiando siempre el disfrute en cada rutina.

Una de las propuestas deportivas es el cardio, la cual es sumamente recomendada para quienes tienen como principales objetivos quemar grasas y eliminar calorías. Dentro de la misma, se puede optar por diferentes clases, como body combat, body attack y viva run.

También destaca el segmento ciclo, que tiene la particularidad de ofrecer todo tipo de ejercicios sobre pedales, con la intención de potenciar la quema de grasa de una forma diferente. Algunas de las actividades que se pueden elegir son cycling, cycling virtual, HIT cycling y power cycling.

A esas opciones, se suman tonificación, cuerpo y mente y coreografía. En particular, esta última se conforma a partir de las propuestas dance moves y zumba.

Claves para acceder a la familia de VivaGym La gran cantidad de clubes que tiene VivaGym permite que los futuros socios puedan elegir la opción que más se ajuste a sus actividades diarias, sin necesidad de traslados extensos que consuman demasiado tiempo.

En esa línea, la recomendación principal de la compañía es seleccionar el club más cercano al domicilio particular o al trabajo. Actualmente, VivaGym cuenta con sedes en Sevilla, Valencia, Murcia, Barcelona, Almería, Granada y Madrid, entre otras localidades.

También es clave seleccionar el tipo de cuota, según los propios requerimientos de cada persona. Una opción es la Cuota Club, que permite el entrenamiento en el gimnasio principal, acceso ilimitado y planes de entrenamiento VivaGym online. Además, se puede optar por las opciones Zone e Iberia. Esta última permite el ingreso a más de cien gimnasios, reserva de clases con 48 horas de antelación y nutrición personalizada, entre otras cuestiones.

Con un claro enfoque es el cuidado personal mediante la actividad física personalizada, VivaGym se configura como una opción de referencia en toda España.