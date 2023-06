Limpieza con vapor de alta presión para ayuntamientos y entidades públicas con Galvañ Lacados

La limpieza con vapor de alta presión se ha convertido en uno de los sistemas más eficientes, rápidos, cómodos y sostenibles de la actualidad. De hecho, hoy en día, incluso el método más demandado para la limpieza de edificios oficiales como los ayuntamientos.

La firma española Galvañ Lacados, por ejemplo, es precisamente una de las empresas especializadas en la limpieza con vapor de alta presión para ayuntamientos y entidades públicas. Con más de 15 años de experiencia, se ha convertido en todo un referente del sector en Alicante, proporcionando un servicio de gran calidad, de la mano de profesionales altamente cualificados.

Firma especializada en limpieza con vapor de alta presión en edificios oficiales, monumentos y mobiliario urbano Tal y como se ha mencionado, son ya más de 15 años los que Galvañ Lacados tiene de trayectoria cuidando el patrimonio de la Provincia de Alicante a través de sus servicios.

La empresa hace uso de una nueva tecnología sumamente innovadora llamada STEAMPLUS, para la limpieza y cuidado de monumentos, ayuntamientos, entidades públicas y mobiliario urbano, mediante el uso de vapor de alta presión.

Este novedoso sistema cuenta con características y ventajas muy interesantes que lo convierten en la alternativa ideal para la limpieza de estas estructuras. Por ejemplo, permite ahorrar más del 65 % de agua, 23 % de energía y hasta un 93 % en productos químicos y detergentes. Y es que el vapor de alta presión por sí solo es capaz de ofrecer excelentes resultados y muchas ventajas en la limpieza, ya que no solo es ecológico y sostenible, sino que también elimina gérmenes, bacterias y virus. Además, no ensucia y no deja residuos.

Ventajas de la limpieza con vapor de alta presión para ayuntamientos y entidades públicas Con el vapor de alta presión se pueden realizar una gran variedad de tareas de limpieza gracias a las ventajas de este sistema. Por ejemplo, se pueden eliminar totalmente grafitis de todo tipo, chicles, residuos de animales, alquitrán, pegamentos, resina, aceite y grasa. Asimismo, limpia perfectamente cal, cera, silicona, fachadas, aceras, estatuas, y mucho más. Los resultados son extraordinarios, ya que todos estos trabajos se realizan con una máquina de vapor de última tecnología, a cargo de profesionales con experiencia y altamente cualificados. Estas son precisamente algunas de las razones por las que ahora mismo Galvañ Lacados se consolida como una de las empresas líderes en el mercado alicantino en cuanto a limpieza de espacios públicos y privados se refiere.

Para saber más sobre el servicio de limpieza con vapor de alta presión para ayuntamientos y entidades públicas, en el sitio web de Galvañ Lacados, se puede encontrar mucha más información al respecto. Allí también se encuentran los canales disponibles para contactar con sus profesionales y resolver cualquier consulta o duda.