Herencialistas ofrece 24 consejos útiles que responden a la pregunta ¿cómo hacer una aceptación de herencia al menor precio?

Herencialistas, una reconocida empresa especializada en asesoría y gestión de herencias, presenta los pasos fundamentales para aceptar una herencia, los cuales pueden dividirse en tres bloques principales:

Demostrar quiénes son las personas beneficiarias y en qué proporción.

Preparar el inventario de los bienes a cambiar de titularidad y adjudicarles un valor óptimo.

Liquidar los impuestos correspondientes.

Consejo 1 Se recomienda avanzar simultáneamente en las dos primeras tareas para agilizar el proceso de aceptación de herencia y evitar posibles perjuicios económicos, como cuentas corrientes bloqueadas y propiedades paralizadas sin alquilar o vender. Es importante demostrar la identidad de las personas beneficiarias y su respectiva proporción de herencia.

Certificado de defunción Lo primero que hay que hacer para averiguar quiénes tienen derecho a cobrar la herencia es conseguir el certificado de defunción.

Consejo 2 Ahorrar obteniendo el certificado de defunción uno mismo en el Ministerio de Justicia o en el Registro Civil del lugar donde ocurrió la defunción.

Últimas voluntades El segundo paso es tramitar las últimas voluntades para acreditar si la persona fallecida otorgó o no algún documento público manifestando su voluntad para después de su fallecimiento. Es posible encontrarse con: testamento abierto, testamento cerrado, codicilo, memoria testamentaria.

Consejo 3 Ahorrar pidiendo presencialmente las últimas voluntades en la Oficina Central de Atención al Ciudadano del Ministerio de Justicia o en Gerencia Territorial del Ministerio.

Seguros de vida A menudo ocurre que las personas fallecidas tienen contratados seguros de vida y la familia no lo sabe. No se debe perder este importe por desconocimiento.

Consejo 4 Es posible ahorrar pidiendo el Certificado de Seguros de vida junto con las últimas voluntades.

Testamento Según los documentos que consten en las últimas voluntades se deberá pedir una copia autorizada o más de una (memorias, codicilos…).

Consejo 5 Es posible que se tenga en casa una copia del testamento. Se tiene que observar atentamente, lo más común es que sea una copia simple, pero en ocasiones al testar el notario se entrega ya una copia autorizada, por lo que se ahorrará unos 70-80 euros de tener que pedirla ahora.

Herencia sin testamento o intestada Cuando una persona fallece sin dejar testamento, no ha expresado su voluntad de forma clara. En este caso, la ley se encargará de establecer quiénes serán los herederos y en qué medida. Es importante tener en cuenta que la distribución de los bienes puede ser en forma de plena propiedad o puede dividirse en usufructuarios y nudos propietarios.

Consejo 6 Si se busca ahorrar en relación con la propia herencia, se recomienda realizar un testamento. Aceptar una herencia que ha sido testada resulta generalmente más económico que hacerlo en el caso de una herencia sin testamento.

Herencia testada En las herencias testadas, es común encontrar legados que los herederos deberán cumplir.

Consejo 7 Si el heredero se encuentra con una carga excesiva de legados, puede recurrir a la cuarta falcidia como opción para reducir el pago.

Legítima Los legitimarios o herederos forzosos tienen derecho por ley a recibir una parte de la herencia.

Consejo 8 Es importante tener precaución con la legítima, ya que si hay demoras en su pago, podría ser necesario incrementar los intereses.

Para realizar este proceso, es fundamental preparar un inventario de los bienes que van a cambiar de titularidad y asignarles un valor óptimo.

Inventario de bienes En esta fase inicial, es necesario elaborar un inventario detallado de los diferentes tipos de bienes que forman parte de la herencia. Estos pueden incluir:

Bienes inmuebles: como pisos, casas, estacionamientos, trasteros y terrenos.

Saldos bancarios: tanto dinero disponible en cuentas corrientes como depósitos y fondos de inversión.

Medios de transporte: como coches, motos, barcos u otros vehículos.

Nichos: en caso de existir.

Otros bienes: cualquier otro tipo de propiedad o activo que deba ser considerado.

Es importante realizar una descripción detallada de cada uno de estos bienes y asignarles un valor adecuado para el proceso de adjudicación y distribución.

Consejo 9 Dedicar tiempo y atención a la elaboración precisa de este inventario es crucial para ahorrar dinero. Si se omiten algunos bienes, es probable que sea necesario realizar una adición de herencia, lo que resultará en costos adicionales en concepto de notaría. Por tanto, es fundamental asegurarse de incluir todos los bienes relevantes en el inventario inicial para evitar gastos innecesarios y optimizar el proceso de sucesión.

Consejo 10 Si se requiere obtener una nota simple registral, se recomienda solicitarla directamente al Registro de la Propiedad, una notaría o a un profesional especializado. Algunas páginas web cobran entre 20 y 40 euros por este servicio, sin incluir el costo correspondiente al Registro. Para ahorrar gastos innecesarios, es conveniente buscar alternativas que ofrezcan el mismo servicio a un precio más accesible o considerar acudir directamente a las instituciones competentes para obtener la nota simple registral requerida.

Valoración del inventario En esta etapa, es importante asignar a cada bien un valor preciso. Es fundamental tener en cuenta que, especialmente en el caso de los activos bancarios, el valor a considerar debe ser el correspondiente a la fecha de fallecimiento, y no el valor en el momento de aceptar o repartir la herencia. Es necesario realizar una evaluación minuciosa de cada bien y utilizar información actualizada para determinar su valor real al momento del fallecimiento. De esta manera, se asegura una distribución justa y precisa de los activos heredados.

Consejo 11 Si se busca ahorrar dinero de manera efectiva, es recomendable recurrir a un profesional para obtener una valoración precisa. Esto es crucial, ya que esta valoración puede marcar la diferencia entre ahorrar o gastar una cantidad significativa de dinero. Valorar un bien de forma excesiva puede llevar a pagar más de lo necesario en concepto de Impuesto de Sucesiones. Por lo tanto, contar con una correcta valoración realizada por un experto permitirá tomar decisiones financieras más acertadas y optimizar el proceso de herencia en términos económicos.

Consejo 12 Se recomienda informar al profesional encargado sobre los planes que se tienen para los activos heredados. En el caso de tener intención de vender una propiedad, es aconsejable solicitar una valoración óptima para evitar pagar en exceso tanto en el impuesto de sucesiones como en el impuesto de la renta, al momento de la venta. Al comunicar estos detalles al experto, se podrá obtener asesoramiento adecuado y tomar decisiones financieras más favorables en relación con los activos heredados.

Pasivo Cuando se acepta una herencia también se debe hacer constar las deudas y cargas que tenía la persona difunta. Por ejemplo: hipotecas, o tarjetas bancarias pendientes de pago.

Consejo 13 Es importante recordar la posibilidad de deducir los gastos relacionados con el entierro, funeral y los gastos de la última enfermedad, si corresponde. ¡Así se ahorrará dinero en el Impuesto de Sucesiones!

Consejo 14 Pensar que si la herencia que se tiene que aceptar tiene más cosas “negativas” que “positivas” no merece la pena aceptarla. Se puede hacer una renuncia ante notario.

Aceptación herencia Llegados a este punto ya no queda más que realizar la aceptación de herencia ante notario.

Consejo 15 En ocasiones no hace falta acudir a un notario para aceptar una herencia. Preguntar, ¡tal vez es posible ahorrarse los honorarios notariales!

Consejo 16 Si se tiene que aceptar una herencia, preguntar al profesional si se puede hacer “a beneficio de inventario”. De este modo, si la persona fallecida tenía alguna deuda que se desconozca, el patrimonio previo queda protegido.

Notaría En España todas las notarías cobran lo mismo por un mismo servicio, por lo que no compiten en precio.

Consejo 17 Al firmar en notaría siempre hay pequeños trucos para que la factura no suba tanto; por ejemplo, no solicitar la copia autorizada electrónica al Registro de la Propiedad.

Impuesto de sucesiones Una vez aceptada la herencia se debe elaborar, presentar y liquidar el Impuesto de Sucesiones.

Consejo 18 Recordar presentar el impuesto dentro de los seis primeros meses desde la fecha de la defunción para no tener que pagar recargos ni intereses de demora.

Consejo 19 Pedir al profesional que estudie detenidamente todas las bonificaciones para no pagar de más en el impuesto (edad, parentesco, vivienda habitual, minusvalía….)

Plusvalía municipal Siempre que hay una transmisión de finca se debe tener presente el Impuesto sobre el incremento de valor de los bienes de naturaleza urbana (IIVTNU).

Consejo 20 Si la finca es rústica, no se debe presentar la plusvalía. ¡¡No se paga!!

Consejo 21 Si la finca es urbana preguntar en el Ayuntamiento. Hay muchos pueblos que no aplican este impuesto.

Consejo 22 Es importante que el asesor se estudie la ordenanza municipal de ese Ayuntamiento para ver qué bonificaciones contemplan y poder aplicarlas. En la mayoría de casos, si hereda un familiar cercano y se trata de la vivienda habitual se puede disfrutar de hasta un 95 % de bonificación.

Consejo 23 Asegurarse de pagar por los años correctos. Imaginarse un matrimonio que compró una finca por mitades indivisas hace 20 años, hace 5 años murió uno de los cónyuges, heredando el superviviente, y ahora fallece el segundo. La mitad de la finca pagará por 20 años, pero la otra mitad lo hará solamente por 5.

Conclusión Para concluir, se proporcionará el consejo más relevante para ahorrar al aceptar una herencia.

Consejo 24 Si se busca ahorrar dinero, es recomendable seleccionar adecuadamente un asesor jurídico y fiscal. En este artículo se brinda información sobre cómo elegir una asesoría para el proceso de tramitación de una herencia.

