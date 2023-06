Vivian García, CEO de Marcas que Enamoran ®, habla en esta entrevista sobre la responsabilidad de las marcas en la vida de las personas y la sociedad.

¿Cómo surgieron los Premios Internacionales Marcas que Enamoran ®? ¿Cuál es su razón de ser y su importancia en el mundo empresarial?

La idea surgió en el 2021, preguntándonos qué más podíamos hacer para cumplir nuestro propósito de transformar el mundo de los negocios, desde el marketing, la comunicación y el amor.

Durante el 2020-2021 fuimos testigos de cómo el mundo se paralizaba, ante el problema sanitario que afectó prácticamente a todos los sectores económicos. Pero, en medio de la incertidumbre, descubrimos a muchas personas, empresas e instituciones que demostraron su compromiso con la humanidad y su valía para ayudar a otros y continuar ofreciendo experiencias memorables en clientes y empleados. Y dijimos, “¡Estos sí que son dignos de reconocimiento!” Y así comenzó la gran iniciativa de los Premios Internacionales Marcas que Enamoran ®

Está ya en marcha su II edición, ¿cómo está siendo el proceso?

El pasado mes de abril anunciamos ya las marcas candidatas a las 10 categorías e inició la votación pública, que está recibiendo una gran participación.

Ahora mismo estamos inmersos en las entrevistas, en las que todas las marcas nos están compartiendo qué hacen y cuál es su propósito para transformar el mundo. Es maravilloso, porque ellos mismos transmiten su pasión y su ilusión por lo que hacen y por mejorar las vidas de las personas con sus productos y servicios innovadores. Y se aprecia cuando este compromiso es real y lo viven de cerca.

Además, estamos contando con nuevos apoyos, y es que se han sumado nuevos patrocinadores como Silvia Ayuso International, Supercuidadores y W Executive, que son empresas con valores alineados al certamen, y estamos encantadas de contar con ellas y con la Cámara de Comercio de Madrid y Vidrio Sorribes, marcas que siguen unidas a nuestra iniciativa como patrocinadoras.

También con los miembros de honor de este año, Bisila Bokoko y José Luis Montes, que son dos empresarios de referencia, con un gran compromiso por las personas.

¿Qué implica ser una Marca que Enamora y lograr un vínculo con las personas?

Las Marcas que Enamoran ® son las que transforman la vida de las personas con sus productos y servicios desde la vivencia de un propósito compartido. Persiguen su propósito y se adaptan al cambio, ofreciendo a sus clientes y empleados una propuesta de valor consistente, genuina y humana, convirtiéndose en una marca ejemplar que además genera un impacto positivo que puede ser social, económico o medioambiental.

Y, como consecuencia, son las que logran posicionarse no solo en la mente, sino también en el corazón de las personas, y así permanecer en el tiempo.

¿Qué papel tienen las marcas en la consecución de los ODS de la Agenda 2030?

Muchas organizaciones toman compromisos y actúan para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto les permite conocer su impacto a nivel medioambiental, social y económico y aportar un valor añadido en la sociedad. Esto favorece la protección del planeta y nos permite convertirnos en un mundo más justo, igualitario y solidario. Pero, además, las empresas afianzan las relaciones de confianza con sus grupos de interés, lo que fortalece su posicionamiento en el mercado.

¿Estamos viviendo un compromiso real de las marcas, o está siendo una oportunidad de Greenwashing?

Hay algunas marcas que quieren sumarse a la implantación de la sostenibilidad solamente de cara al público, de forma engañosa, que no se traduce en un compromiso real integrado en la razón de ser de la empresa.

Desde Marcas que Enamoran trabajamos con las empresas que de verdad tienen la intención de transformar el mundo y hacer las cosas bien. Hay muchas que de verdad están haciendo una gran labor de sostenibilidad, inclusión social y conexión con las personas mediante sus productos y servicios.

Como dice nuestra miembro de honor, Bisila Bokoko, “para algunas empresas es como una checkbox que tienen que cumplir, pero diría que son las menos”, y cree que “ahora hay una conciencia muy clara de querer hacer las cosas bien”.

¿Qué oportunidades tienen las marcas sostenibles y comprometidas?

Las marcas comprometidas logran un triple impacto: económico, social y ambiental.

En primer lugar, la generación de puestos de trabajo con políticas inclusivas y planes de igualdad, así como el incremento en la cuota de mercado con productos y servicios de alta rentabilidad, pero con gran compromiso social y ambiental.

Por otro lado, se premia a marcas que son capaces de lograr una conexión con el corazón de las personas, compartiendo un propósito que tiene consecuencias positivas en la sociedad, en temas como salud mental, integración e inclusión social de grupos vulnerables, una mejor calidad de vida a través de experiencias, iniciativas, productos y servicios innovadores y disruptivos.

Por último, se premia a marcas que tienen un compromiso ambiental y que, a través del marketing y la comunicación, promueven el cuidado del medioambiente, aplicando economía circular en sus procesos, con un enfoque sostenible, rentable y amigable con el planeta.

Como nuestro miembro de honor, José Luis Montes, lo explica y coincido plenamente, es que estamos en un momento de cambios sociales en los empresarios, consumidores y la política es que no quieren trabajar con empresas que no representen sus valores.

¿Cómo ayuda la agencia de comunicación y marketing Marcas que Enamoran ® a las empresas a lograr este propósito?

Marcas que Enamoran ® ayuda a las empresas a vender más enamorando a sus clientes y empleados de forma efectiva y sostenida.

Con una metodología propia y un enfoque profundo en la realidad y el propósito de cada empresa, la agencia Marcas que Enamoran ® potencia el branding emocional, el uso adecuado del marketing estratégico y la comunicación emocional, uniendo marcas a los ODS, con estrategias alineadas a la planificación y razón de ser de cada empresa. Con la intención de crear marcas con un propósito que se queden en el corazón de los clientes.