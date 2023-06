Vatel busca preparar profesionales para la industria hotelera con sus formaciones educativas

El turismo es uno de los sectores que más puestos de trabajo ofrece a nivel global. Se trata de una industria que no para de crecer, y si bien sufrió dificultades en los últimos años, es un sector que garantiza estabilidad económica, aprendizaje de idiomas y la posibilidad de conocer diferentes territorios y culturas.

Una adecuada formación educativa en turismo ayuda a mejorar el desempeño laboral. Este es el principal objetivo de Vatel, la empresa que cuenta con más de 50 Escuelas de Dirección y Administración Hotelera ubicadas en Europa, América, Asia y África. La compañía busca transmitir el conocimiento que se necesita para brindar un mejor servicio.

Los programas educativos de Vatel forman a profesionales para la industria hotelera Vatel lleva más de 35 años acompañando a futuros managers y directivos. A través de los programas Bachelor Degree In International Hotel Management y MBA International Hotel & Tourism Management, los alumnos logran ejecutar metas que permiten potenciar su desarrollo profesional en puestos de jerarquía.

Por medio de una metodología de enseñanza que combina educación universitaria y prácticas formativas en cadenas de hoteles con valoraciones de 3 a 5 estrellas, la firma centra sus clases impulsando aspectos cognitivos, éticos y estéticos para cualquier aspirante que desea ser director de un establecimiento de estas características.

En el caso de la Licenciatura en Gestión Hotelera Internacional, la duración de la carrera es de 3 años y 16 meses de prácticas en sitios de hospedaje reconocidos a nivel mundial. En cuanto al MBA International Hotel & Tourism Management, las jornadas de formación se orientan a profesionales con más de 5 años de experiencia en hotelería y turismo, quienes tienen la oportunidad de completar más de 1000 horas de trabajo en diversas funciones directivas.

La importancia de conocer el negocio hotelero y sus herramientas emergentes Para un directivo de hotel o incluso para quienes poseen un menor rango, pero que forman parte de las decisiones importantes que se toman en estos entornos, resulta elemental conocer no solo los métodos tradicionales del negocio, sino también las nuevas herramientas que surgen a partir del desarrollo tecnológico. Al tratarse de mecanismos que suelen generar una amplia demanda en el mercado, desconocerlos puede perjudicar el crecimiento del proyecto.

Con motivo de dar respuesta a estas situaciones, Vatel dispone del programa MBA in Business Analytics & Hospitality Performance, el cual brinda una formación especializada en control y técnicas analíticas para aportar mejores resultados en la gestión de datos que desarrolla la empresa por medio de las plataformas digitales.

En la actualidad, son cada vez más las compañías que demandan directivos con capacidad para transformar información en conocimiento. A través de este programa, los estudiantes llevan a cabo ejercicios vinculados a la preparación de dashboards operacionales, performance management y análisis predictivos.

La Escuela de Dirección Hotelera Internacional Vatel promueve un método de enseñanza basado en el respeto, la actitud proactiva y el profesionalismo. Su formación educativa garantiza un mejor futuro laboral dentro del turismo.