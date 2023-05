¿Qué considerar al seleccionar una tarifa de móvil para niños y adolescentes? Consejos de Suop

Según el INE, la mitad de los niños de 11 años y el 94 % de los jóvenes de 15 ya cuenta con un teléfono móvil. Hoy en día, este dispositivo es un artículo de primera necesidad para que los más jóvenes puedan comunicarse tanto con sus amigos como con su familia.

Ahora bien, una decisión importante que deben tomar los padres es la modalidad del plan para sus hijos. Según indican los especialistas del operador de telefonía móvil Suop, antiguamente la opción preferida eran las tarifas de prepago. Sin embargo, a día de hoy los planes de contrato aparecen como una opción más cómoda. De esta manera, no hay que estar pendiente de efectuar las recargas para que los jóvenes puedan usar su línea.

Consejos para elegir la tarifa del teléfono móvil de los menores de edad En primer lugar, algunas familias deciden incluir el coste del servicio del móvil en la paga semanal que reciben los jóvenes. De esta forma, pueden desarrollar una mayor conciencia sobre el hecho de que el móvil tiene un coste. Ahora bien, a la hora de escoger una tarifa de contrato, desde Suop recomiendan contratar la línea con un operador que permita establecer un límite de consumo para evitar sorpresas en la factura. Además, es conveniente contar con notificaciones con avisos de consumo.

En cuanto a la cantidad de datos incluidos en la tarifa, para los más pequeños debería ser suficiente una tarifa que incluya alrededor de 5 GB. Esta cantidad de datos es más que apropiada para su perfil de uso y se ajusta a las necesidades de dispositivos como los relojes inteligentes con GPS, regalo estrella en esta época de comuniones. A medida que los niños van creciendo es posible optar por una tarifa que incluya más gigas. En este sentido, con 15 o 25 GB debería ser suficiente en la mayoría de los casos. Con respecto a las llamadas, la mayoría de tarifas ya incluyen minutos ilimitados así que no resulta necesario analizar tarifas o escoger entre distintos planes.

¿Qué tarifas de prepago y de contrato ofrece Suop? En el caso de Suop, es posible disfrutar de 5 GB por 4,99 € al mes o de 15 GB por 8,89 €, con llamadas ilimitadas en ambos casos. Además, todas sus tarifas de contrato incluyen navegación gratis al agotar los datos, avisos de consumo por duplicado y la opción de limitar el gasto fuera del plan contratado.

Si los padres prefieren optar por una tarifa de prepago, en la que van recargando saldo a medida que su hijo lo agota, Suop ofrece planes desde 3 €. Estas tarifas se pueden configurar a medida y cambiarse cada mes en función de las necesidades del momento. Cabe destacar que si la línea no se usa durante un mes la cuota no se paga.

Con el apoyo de Suop, las familias pueden contratar tarifas de prepago para los móviles de sus hijos, configurando recargas automáticas y disponiendo de avisos de consumo.