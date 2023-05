La popularidad de City Poké, una cadena de comida hawaiana sin azúcares añadidos

La comida hawaiana forma parte de las últimas tendencias en la gastronomía, siendo el poké uno de los platos más tradicionales de esta cultura. Con la llegada del poké a Estados Unidos y después a Europa, la comida hawaiana ha adquirido una alta popularidad a nivel mundial. Este producto en particular, se compone por una base, una proteína y diferentes toppings, complementados con una variedad de salsas que se añaden a petición del comensal.

City Poké fue una de las primeras en introducir esta receta en la oferta gastronómica de ciudades como Valencia, Castellón, Badajoz y Castelldefels siendo ejemplo para otras cadenas de comida. Esta marca abrió sus primeros locales de poké para dar a conocer una nueva oferta de comida saludable en toda la península ibérica.

Bowls saludables y llamativos Si bien el poké bowl se caracteriza por una estética llamativa que atrae a los comensales, lo más importante es que es una fuente de nutrientes que aportan al organismo muchos beneficios. A pesar de que el poké es una comida en esencia saludable y saciante, City Poké ha sido una de las pocas cadenas de comida hawaiana en España que ofrece un 0% de azúcares en el 100% su carta.

Una de las ventajas del poké bowl es que puede personalizarse de acuerdo a los gustos de las personas. En él, se pueden combinar distintas proteínas, complementos y vegetales, armando un platillo completamente único. City Poké cuenta con una carta compuesta por 10 opciones diferentes de poké bowls, así como con un listado de ingredientes alternativos para crear un bowl desde cero.

Una opción saludable Este plato tradicional de la comida hawaiana se caracteriza por la combinación de proteínas, carbohidratos saludables y legumbres. Las diferentes mezclas de poké aportan una cantidad equilibrada de hidratos de carbono, vitaminas y fibra, lo que le convierte en la opción perfecta para incluir en una dieta balanceada. El poké, además, aporta un alto contenido de proteínas y es una comida alta en yodo, hierro y calcio. Sus ingredientes en conjunto proveen vitalidad y energía a las personas, además de facilitar sus procesos de digestión. Gracias al balance entre componentes nutricionales, el poké no produce ningún tipo de trastorno metabólico, ni pesadez.

Aquellas personas que no hayan probado el poké bowl, solo deben acercarse a cualquiera de los locales de City Poké distribuidas en Valencia, Badajoz o Castellón y degustar esta alternativa deliciosa y saludable de alimentación. City Poké invita a sus clientes a sumarse a la revolución saludable, publicando su plato en redes sociales bajo el hashtag #SugarFreeWave y, de esta manera, contribuir a la tendencia de una alimentación más sana y amigable.