Consecuencias de los inmuebles comerciales cerca del desplome y recomendaciones para la inversión

De acuerdo con varios expertos del sector inmobiliario, el 2023 podría ser un año en donde se produzca una caída de los inmuebles comerciales, debido a los múltiples factores externos que tienen influencia directa en el mercado.

En la siguiente entrevista, Michael Kamerman, CEO de Skilling, explica detalladamente los factores que podrían desencadenar una caída de inmuebles, así como las ventajas que brinda esta empresa a sus clientes. Al ser especialistas en el modelo de negocio CFD, los clientes podrían beneficiarse de la subida y bajada del mercado inmobiliario comercial.

¿Cuáles son los factores que podrían provocar una hipotética caída de los inmuebles comerciales en 2023?

Son varios los factores que podrían provocar una caída de los inmuebles comerciales en 2023, como una posible crisis económica, un aumento aún mayor de los tipos de interés, cambios en las tendencias del mercado, la competencia de nuevos modelos de negocio o problemas políticos y sociales.

Si se produjera una recesión económica a nivel mundial o en el país en cuestión, es probable que la demanda de inmuebles comerciales disminuya. Además, un aumento significativo de los tipos de interés desalentaría la compra de estos. El cambio repentino en las tendencias del mercado o el continuo auge de los modelos de negocio online (y con ello una subida del trabajo remoto) también podrían disminuir la demanda.

¿Qué consecuencias tendría tal caída a corto y medio plazo?

A corto y medio plazo, las consecuencias de esta caída podrían resultar en una caída de los precios. Que a su vez podría reducir el atractivo de este mercado para los inversores, que buscarían opciones más seguras.

Por otro lado, si los propietarios tienen dificultades para encontrar compradores o inquilinos, estos podrían tener problemas para pagar sus préstamos hipotecarios y otros gastos asociados con la propiedad. Esto podría llevar a una mayor cantidad de ejecuciones hipotecarias y, en última instancia, a una crisis financiera en el sector inmobiliario.

Si el sector sufre una caída, esto podría tener un impacto negativo en la economía en general y llevar a una disminución del empleo y un menor crecimiento económico.

¿Cómo afectaría al resto del mercado inmobiliario?

En la línea de lo anterior, una caída de los inmuebles comerciales podría apartar a inversores del resto del mercado inmobiliario en general, que a su vez podría llevar a una disminución en los precios de la propiedad.

Si los inversores y compradores estuviesen preocupados por la estabilidad del mercado, es probable que evitasen invertir en cualquier tipo de propiedad, lo que podría llevar a una disminución en los precios de la propiedad en general, afectando a la oferta y demanda. Y el impacto que ésto causase en la economía, podría motivar cambios en las políticas fiscales y monetarias que afectasen a todo el mercado inmobiliario.

¿Qué diferencias podría haber respecto a este descenso con otros mercados internacionales?

Es difícil hacer una comparación directa entre una posible caída en el mercado inmobiliario comercial en 2023 en un país en particular y otros mercados internacionales, ya que cada mercado tiene sus propias peculiaridades y factores que influyen en su dinámica.

Aun así, algunas de las diferencias que podrían darse según el mercado dependerán de la etapa en que se encuentren del ciclo económico (por ejemplo, una recesión en un país donde los precios han generado una "burbuja" puede tener un impacto distinto en el mercado inmobiliario comercial que una recesión en otro país, donde los precios no estuviesen inflados). También estarán influenciados por la estructura del mercado en lo referente a si la inversión es extranjera o dominada por inversores locales. Y, por último, dependerá de la regulación de cada país y las medidas para estabilizar el mercado.

¿Qué recomendaciones darías a los inversores ante esta situación?

Siendo la caída del mercado inmobiliario comercial en 2023 una posibilidad hipotética, algunas de las recomendaciones a seguir por inversores serían similares a las experimentadas en ciclos anteriores:

Diversificar la cartera de inversión, en lugar de invertir en una sola propiedad comercial. Es recomendable diversificar la cartera de inversión en diferentes tipos de activos, como propiedades residenciales, bonos y acciones.

Realizar un análisis detallado del mercado antes de invertir en cualquier propiedad comercial. Deben considerarse los factores económicos, las tendencias del mercado y los riesgos involucrados antes de tomar una decisión de inversión.

Mantener una perspectiva a largo plazo, ya que los ciclos del mercado son inevitables. Por lo tanto, es importante tener esto en cuenta y no tomar decisiones precipitadas en momentos de volatilidad del mercado.

Buscar asesoramiento profesional de expertos que hayan "sobrevivido" a ciclos similares anteriores.

¿De qué manera podrían los servicios de Skilling beneficiar a los inversores ante este posible escenario?

Como modelo de negocio de CFD (Contratos por Diferencia), Skilling puede ofrecer a los inversores la oportunidad de beneficiarse tanto de la subida como de la bajada del mercado inmobiliario comercial. En un posible escenario de caída del mercado, los inversores pueden aprovechar las herramientas de venta en corto (short selling) que ofrece Skilling para obtener beneficios de las caídas del mercado, operando sobre activos que se vean afectados negativamente durante este ciclo.

En vista de que existe una posibilidad de que el mercado atraviese una caída de inmuebles en 2023, las personas interesadas en realizar una inversión deben enfocarse en la protección de sus finanzas.