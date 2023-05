Las empresas de seguridad en España y cómo elegir un buen sistema de alarma, por Ancore

España es uno de los países de la Unión Europea con índices de inseguridad más bajos según cifras del Balance de Criminalidad correspondiente al cuarto trimestre de 2022. Este mismo estudio registró una tasa cercana al 48.8 % de las acciones delictivas, posicionando al país por debajo de naciones como Reino Unido o Bélgica, las cuales registran una tasa que supera los 70 puntos. Posiblemente, el bajo índice de criminalidad tenga su origen, en parte, en el interés de los ciudadanos residentes en la península por implementar medidas de cuidado individual a través de sistemas de alarmas más efectivos y modernos. Es por esto que la agencia de servicios Ancore se propuso señalar en este artículo algunos de los beneficios que suponen para los usuarios contratar un servicio de seguridad privada con empresas certificadas.

Ventajas de los sistemas de alarmas España cuenta con una oferta de empresas de seguridad que alcanza las 1500 opciones, por lo que para los usuarios puede ser abrumador escoger una compañía entre esta gama tan amplia. La tarea se complica aún más cuando no se tienen claros los beneficios de la seguridad privada ni las funciones de los sistemas de alarmas. En primera instancia, es necesario entender que los sistemas de alarmas no están diseñados para retener, demorar o impedir la acción de un intruso, sino más bien para generar avisos efectivos que desemboquen en decisiones rápidas. En esa medida, entre más ágil sea la detección menos tiempo tiene el delincuente para efectuar el crimen y más tiempo tienen las autoridades para actuar.

Contar con un sistema de alarmas domiciliario en casas o negocios ayuda a disminuir el riesgo de convertirse en víctima de delincuencia, ya que sus mecanismos disuaden a los intrusos para que eviten los inmuebles con dispositivos de detección instalados. Estos sistemas también ayudan a controlar la seguridad de los espacios, sobre todo cuando se integran a sistemas de circuito cerrado de televisión y se articulan a centralitas de atención las 24 horas. Algunos de los sistemas de alarmas gestionan una comunicación directa con las autoridades, por lo que al final del día proporcionan una mayor tranquilidad a los usuarios.

Servicios de seguridad efectivos a precios asequibles Son muchas las empresas que ofrecen sistemas de alarmas integrados, pero no todas gestionan un equilibrio óptimo entre la calidad de sus servicios y el precio. Es por esto que Ancore diseñó una herramienta de comparación de costes en sistemas de alarmas, con el objetivo de ofrecer a sus clientes el servicio que mejor se ajuste a sus demandas y presupuesto. Con Ancore es posible dejar en manos de profesionales de confianza toda la seguridad de la vivienda o negocio, garantizando la correcta implementación de un sistema personalizado que entienda las características del contexto en que opera.

Los interesados en encontrar la empresa de seguridad que se ajuste a sus exigencias, solo deben preguntar por el servicio de gestión de ahorro en seguridad de Ancore y dejar en manos de expertos la salvaguarda de sus bienes inmuebles.