El éxito de La Granada Tattoo Expo, un espacio donde el tatuaje y el arte urbano han sido ensalzados

La Granada Tattoo Expo, reconocida por muchos como el evento anual más destacado de la industria del tatuaje en la zona, ha concluido con un rotundo éxito después de tres días repletos de creatividad, talento y pasión por el arte urbano. El evento, que tuvo lugar en Fermasa del 12 al 14 de mayo, reunió a artistas de renombre, entusiastas del tatuaje y visitantes de todo el país.

Durante el evento, los asistentes han tenido la oportunidad de observar las habilidades de más de 100 artistas del tatuaje, que han exhibido su arte y han realizado impresionantes obras en vivo. Desde diseños tradicionales hasta diseños realistas, la diversidad y la calidad de los tatuajes presentados han sido excepcionales, consolidando aún más la Granada Tattoo Expo como un referente en el mundo del tatuaje.

Además de las exhibiciones de tatuajes, la Granada Tattoo Expo ha ofrecido una amplia variedad de actividades y conciertos para los visitantes.

Cada día se ha realizado el concurso de tattoo en diferentes categorías, uno de los momentos más esperados, donde los artistas han competido por premios y reconocimientos. El jurado, formado por Oscar García de El Salvador Tattoo de Madrid, Viviana Calvo de Soho Tattoo Málaga de Málaga y Ruben’s Art de El Búho Tattoo de Toledo, no lo ha tenido fácil.

El viernes 12 de mayo, en la categoría de Tattoo pequeño (máximo 15 cm) salió vencedora Eva, tatuada por Laurística Ilustrada de El Búho Tattoo de Sevilla; en la de Blackwork, Roberto, tatuado por Miss Mollie de Mollie’s Garden de Granada, y en la de Mejor Obra del Día del viernes, Troya, tatuado por Alex Pérez de El Búho Tattoo de Sevilla.

El sábado, en la categoría de Ornamental, Dotwork & Geométrico ganó Mariluz, tatuada por Miss Mollie de Mollie’s Garden de Granada; en Realismo, Benja, tatuado por Sariisuu de Sariisuu Tattoo de Pontevedra, y en la categoría de Mejor Obra del Día del sábado, el primer premio fue para Yari, tatuada por Laura Ortiz de Lola Tattoo de Málaga.

Finalmente, en las categorías del domingo, el premio fue para Alejandro, tatuado por Dohe de Blackfemia Tattoo de Granada en la categoría de Old School, New School & Neo Tradi; y en la categoría de Mejor Obra del Día del domingo, para Nano, tatuado por Fixuno Ink de Spazio Nero de Valladolid.

La Mejor Obra de la Convención ha sido para Nano, tatuado por Fixuno Ink del estudio Spazio Nero de Valladolid.

La Granada Tattoo Expo no solo celebra el arte del tatuaje, sino también la cultura que lo rodea. Los asistentes han tenido la oportunidad de visitar stands de venta de material para tatuar, ropa y joyería; exhibiciones de grafiti, conciertos...

La respuesta de los artistas y del público ha sido increíble. A la organización le enorgullece proporcionar un espacio donde los amantes del tatuaje puedan reunirse, apreciar el arte y compartir su pasión.

La Granada Tattoo Expo continúa creciendo en popularidad y prestigio con cada edición, consolidándose como un evento imprescindible en el calendario de los amantes del tatuaje y los entusiastas del arte. La Granada Tattoo Expo ha demostrado que el tatuaje es una forma de expresión artística arraigada en la cultura contemporánea y que merece ser reconocida y celebrada.