La aplicación EJUNTAS al servicio de los vecinos comunitarios

EJUNTAS es una nueva aplicación, que de manera sencilla y rápida permite una doble acción positiva en la vida de las comunidades vecinales, entidades sujetas a frecuentes problemas en las relaciones entre sus vecinos e igualmente conflictivas, en bastantes ocasiones, en su trato con el administrador de la comunidad. EJUNTAS consigue que dichas dificultades de uno y otro signo, se reduzcan al mínimo, a través de la sencilla aplicación creada a estos efectos.

Así, por ejemplo, de cara a los vecinos, EJUNTAS se pueden citar cuatro claras ventajas:

EJUNTAS permite mayor rapidez y agilidad, recortando los procesos de debate y toma de decisión entre los vecinos, ya que facilita, con carácter previo y una vez conocidos los puntos del día de las reuniones, el debate online entre vecinos de tal manera que los temas lleguen conocidos y debatidos antes de la celebración de las juntas, ahorrando tiempo en su desarrollo.

Posibilita la comunicación rápida entre administrador y propietarios y con soporte fotográfico de incidencias y avisos, así como el acceso de forma directa y sencilla a las cuentas de la comunidad.

Facilita la automatización en la reserva de las zonas comunes de carácter deportivo, cultural o de ocio, de tal manera que cualquier vecino puede conocer la disponibilidad de dichas instalaciones, pudiendo hacer las reservas que estime más oportunas para su beneficio y ello desde su propio domicilio.

Celebrada la junta, cualquier vecino, a través de la aplicación, puede conocer de forma online, el estado de realización de los acuerdos tomados en la junta, las dificultades surgidas, las decisiones tomadas para su solución, etc., etc. Y ello en el momento que le sea más fácil y posible, sin necesidad de acudir físicamente al despacho del administrador.

EJUNTAS es igualmente una aplicación muy útil para los administradores que entre otras ventajas permite:

Dar mayor visibilidad a su trabajo de cara a todos los vecinos, recortando las llamadas y visitas de los mismos al despacho y facilitando así su labor diaria, permitiendo a la vez dar respuesta rápida a las consultas vecinales, en los momentos de menor agobio de trabajo.

Ofrece una mayor transparencia en su labor cara a los vecinos, pudiendo resolver sus preocupaciones, aumentando con ello la seguridad en la comunicación de los problemas y sus soluciones, que el día a día ocasiona en la comunidad vecinal.

Con el trabajo de consulta y opinión previos de los vecinos, sobre los temas a tratar en las juntas, le permite preparar estas con mayor rigor y seguridad de manera que su desarrollo no se eternice ni provoque situaciones de tensión, nunca agradables.

El conjunto de estas ventajas, a las cuales se podrían añadir otras muchas relacionadas con la agilidad que la aplicación EJUNTAS permite, convierte a esta aplicación en un instrumento de gran valor tanto para los vecinos de una comunidad como para los administradores de las mismas. Y todo de manera sencilla.