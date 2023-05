Los consejos de Sellfy Inmobiliaria sobre cómo conseguir hipoteca debido a los cambios en 2023

Conseguir hipoteca es algo que se plantean todas aquellas personas que tienen como objetivo tener una vivienda propia. Sin embargo, el proceso puede ser complejo y hasta agotador, especialmente si no se tiene experiencia en el ámbito financiero.

Todo lo que deben saber las personas que buscan conseguir hipoteca: cambios en el 2023 y mucho más Quienes desean conseguir hipoteca deben saber que, en este 2023, los cambios en el mercado hipotecario han sido notables y nada alentadores. Por un lado, los intereses de las hipotecas variables se han visto afectados por el incremento del euríbor que, según las proyecciones, se seguirá elevando durante el transcurso del año de forma ralentizada.

Por su parte, es importante destacar que el precio del euríbor ha conllevado a que las entidades bancarias hayan endurecido las condiciones para acceder a las hipotecas fijas. Además, hace unos meses, los préstamos hipotecarios fijos tenían una tasa de interés en torno al 1,5 %; pero, ahora, la mayoría de los bancos están cobrando intereses a una tasa de alrededor 4 %.

Todo lo mencionado ha hecho que conseguir una hipoteca en 2023 sea algo complicado. No obstante, aún es posible conseguir una con un buen asesoramiento y cumpliendo con las condiciones exigidas.

Elegir entre una hipoteca fija o variable Para quienes no lo tienen claro, las hipotecas pueden ser de diferentes tipos. Entre las más solicitadas, se encuentran la fija y la variable. Una hipoteca fija es aquella cuya tasa de interés se mantiene constante durante toda la vida del préstamo. Eso significa que el beneficiario pagará la misma cantidad de dinero cada mes, lo que facilita su planificación presupuestaria. La misma es ideal para aquellos que buscan estabilidad financiera y no quieren arriesgarse a aumentos en los pagos mensuales.

Por otro lado, una hipoteca variable tiene una tasa de interés que fluctúa según el mercado financiero. Esto significa que los pagos mensuales pueden cambiar durante la vida del préstamo. Si las tasas de intereses bajan, los pagos mensuales también disminuirán, pero si las tasas de intereses suben, los pagos mensuales aumentarán. Este tipo de hipoteca es más arriesgada, pero puede ser una opción viable para muchos ciudadanos.

